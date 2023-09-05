Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На второй линии обороны оккупанты могли создать сеть лабиринтов – военные 

"Украинская правда"Вторник, 5 сентября 2023, 00:52
На второй линии обороны оккупанты могли создать сеть лабиринтов – военные 
Украинские военные, фото Генштаба ВСУ

Вторая линия обороны у россиян достаточно мощная и может иметь разветвленную сеть лабиринтов, потому что у россиян времени было больше года, чтобы окопаться.

Источник: представитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона "Единые новости"

Прямая речь: "Вторая линия обороны достаточно мощная. Не знаю почему все думают, что она слабее. Да, плотность минных полей там меньше, но их количество достаточно большое. Единственное, что может сыграть нам на руку, это то, что траншеи, окопы и перекрытия не такие крепкие. У россиян было больше года времени, чтобы окопаться, поэтому я думаю, что лабиринты там существуют".

Реклама:

Детали: Также Штупун отметил, что поджигая минные поля, россияне таким образом сами их разминируют. Но, по его словам, "дураков в России много", поэтому, возможно, они будут продолжать такое делать. 

Представитель сил обороны Таврического направления отметил, что россияне ничем не брезгуют и практика поджога применяется еще с 2014 года: когда ветер дул в сторону украинских позиций - россияне поджигали траву.

Предыстория: 3 сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в интервью The Observer заявил, что российские захватчики потратили 60% своего времени и ресурсов на возведение первой линии обороны, и только по 20% на вторую и третью. Сейчас защитники наступают по обе стороны прорыва и закрепляются на отвоеванных территориях.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
война
Сергей Филимонов ("Волки Да Винчи"): Россияне тоже растут. Во многих моментах они очень сложные противники
Защитники уничтожили еще 560 захватчиков и 38 артиллерийских систем
ССО показали, как уничтожают вражескую гаубицу
Последние новости
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
Все новости...
Реклама: