Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На второй линии обороны оккупанты могли создать сеть лабиринтов – военные 

"Украинская правда"Вторник, 5 сентября 2023, 00:52
На второй линии обороны оккупанты могли создать сеть лабиринтов – военные 
Украинские военные, фото Генштаба ВСУ

Вторая линия обороны у россиян достаточно мощная и может иметь разветвленную сеть лабиринтов, потому что у россиян времени было больше года, чтобы окопаться.

Источник: представитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона "Единые новости"

Прямая речь: "Вторая линия обороны достаточно мощная. Не знаю почему все думают, что она слабее. Да, плотность минных полей там меньше, но их количество достаточно большое. Единственное, что может сыграть нам на руку, это то, что траншеи, окопы и перекрытия не такие крепкие. У россиян было больше года времени, чтобы окопаться, поэтому я думаю, что лабиринты там существуют".

Реклама:

Детали: Также Штупун отметил, что поджигая минные поля, россияне таким образом сами их разминируют. Но, по его словам, "дураков в России много", поэтому, возможно, они будут продолжать такое делать. 

Представитель сил обороны Таврического направления отметил, что россияне ничем не брезгуют и практика поджога применяется еще с 2014 года: когда ветер дул в сторону украинских позиций - россияне поджигали траву.

Предыстория: 3 сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в интервью The Observer заявил, что российские захватчики потратили 60% своего времени и ресурсов на возведение первой линии обороны, и только по 20% на вторую и третью. Сейчас защитники наступают по обе стороны прорыва и закрепляются на отвоеванных территориях.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умер экс-глава Херсонщины Лагута

Нужно готовиться к долгой войне в Украине - Столтенберг

видеоУтренний "фейерверк": командующий Воздушных сил показал сбитие ракеты РФ

Ночью силы ПВО сбили 12 из 16 воздушных целей

обновленоРакетная опасность: По всей Украине объявлена воздушная тревога

Россияне становятся в оборону на Запорожье и передислоцируют элитные формирования - ISW

Все новости...
война
Сергей Филимонов ("Волки Да Винчи"): Россияне тоже растут. Во многих моментах они очень сложные противники
Защитники уничтожили еще 560 захватчиков и 38 артиллерийских систем
ССО показали, как уничтожают вражескую гаубицу
Последние новости
13:51
фотоOSINT-аналитики заметили наращивание сил Азербайджана у границы с Арменией
13:34
Ким Чен Ын уехал из России с бронежилетом и дронами
13:19
Во Франции разрешат продавать топливо с убытками, чтобы сдержать инфляцию
12:58
Лаврову мерещится, что с Россией воюют США
12:39
Ученые обнаружили генную мутацию, которая может снизить риск развития болезни Альцгеймера
12:24
Британские лейбористы хотят усилить сотрудничество с ЕС в случае прихода к власти
12:11
Умер экс-глава Херсонщины Лагута
12:05
ФОТОЛани, лошади, туры: в Испании нашли сотню наскальных рисунков времен неолита
12:00
ИнтервьюАндрей Любка: Словацкие ромы и пикапы для ВСУ, Закарпатье и Орбан, послевоенные вызовы
11:53
Премьер Болгарии сравнил с террористами фермеров, возмущенных снятием бана на зерно из Украины
Все новости...
Реклама: