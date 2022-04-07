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На каждый танк РФ Украина будет иметь 10 противотанковых систем – Блинкен

Четверг, 7 апреля 2022, 00:50

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отмечает, что все сценарии войны с РФ завершатся победой Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Блинкен рассказал в интервью NBC, стенограмма которого размещена на сайте Госдепа.

"Что такое успех, что такое победа? Это – добиться сохранения суверенитета и независимости своей страны. И не существует сценария, по которому бы этого не произошло со временем", - прокомментировал Блинкен шарсы Украины одержать победу в войне с РФ.

Он уточняет, что это может занять время. "Мы хотели, чтобы это как можно быстрее завершилось, чтобы остановить смерть и разрушения, которые Россия наносит в Украине. Однако очень вероятен сценарий, по которому война еще будет продолжаться определенное время…. ​​У них (россиян) еще осталось много сил. Но у украинцев есть что-то другое, что в конечном итоге сильнее, а именно – ожесточенная решимость и воля защищать свою страну при поддержке многих стран мира", - уточняет госсекретарь США.

Энтони Блинкен также прокомментировал военную помощь Соединенным Штатам и их союзникам.

"Президент позволил использовать еще 100 миллионов долларов, чтобы предоставить больше Javelin нашим украинским партнерам. Посмотрите на это в перспективе: Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры на каждый российский танк в Украине уже предоставили или вскоре предоставим 10 противотанковых систем – по 10 на каждый российский танк… Украинцам нужно действовать быстро и эффективно, бороться с самолетами, которые обстреливают их с неба, с танками, которые пытаются уничтожить их города, но у них есть инструменты, которые им нужны, и они будут продолжать их получать", - добавил он.

"Мы ведем постоянные разговоры с нашими украинскими партнерами - почти на ежедневной основе. В частности о том, что мы и другие могли бы сделать, чтобы защитить их и помочь им защитить себя в дальнейшем. Все это сейчас является предметом разговоров. Я не собираюсь этого опережать, но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы Украина могла защититься и умерить агрессию со стороны России",- резюмирует госсекретарь США.

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Темы: СШАВооруженные силы
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