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Премьер Италии поддержал эмбарго на российские нефть и газ

"Европейская правда"Четверг, 7 апреля 2022, 04:12
Премьер Италии поддержал эмбарго на российские нефть и газ
фото: Getty Images

Премьер-министр Италии Марио Драги поддержал введение эмбарго на импорт российской нефти и газа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на пресс-конференции по окончании правительственного заседания.

"Что мы выбираем: жилье или кондиционеру? Мы должны задать себе этот вопрос",- таким чинов Драги охарактеризовал дискуссию в ЕС относительно возможного введения запрета на импорт российской нефти на газ.

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Драги уверяет Италия будет действовать в соответствии с решениями ЕС.

"Если ЕС предложит эмбарго, мы будем рады его уважать. То, чего мы хотим, — это более эффективного инструмента для достижения мира. И поэтому мы спрашиваем себя, что более важно - цена на газ или жилье" - резюмирует Драги.

Напомним, послы стран Евросоюза на встрече в среду не смогли принять решение о пятом пакете санкций против России. В этот пакет входит запрет только на импорт российского угля.

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Однако в Еврокомиссии обещают продолжить дискуссии по запрету и на импорт российской нефти.

Темы: ИталияРосcиясанкции
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