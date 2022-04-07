Прем’єр Італії підтримав ембарго на російські нафту і газ

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі підтримав запровадження ембарго на імпорт російської нафти та газу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на прес-конференції по закінченню урядового засідання.

"Що ми вибираємо: житло чи кондиціонер? Ми маємо поставити собі це питання",— таким чинов Драгі охарактеризував дискусію в ЄС щодо можливого запровадження заборони на імпорт російської нафти на газу.

Драгі запевняє Італія діятиме відповідно до рішень ЄС.

"Якщо ЄС запропонує ембарго, ми будемо раді його поважати. Те, чого ми хочемо, — це більш ефективного інструменту для досягнення миру. І тому ми запитуємо себе, що є більш важливим - ціна на газ чи житло", — резюмує Драгі.

Нагадаємо, посли країн Євросоюзу на зустрічі в середу не змогли ухвалити рішення про п'ятий пакет санкцій проти Росії. В цей пакет входить заборона лише імпорту російського вугілля.

Проте в Єврокомісії обіцяють продовжити дискусії щодо заборони і на імпорт російської нафти.