Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Прем’єр Італії підтримав ембарго на російські нафту і газ

"Європейська правда"Четвер, 7 квітня 2022, 04:12
Маріо Драгі, фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі підтримав запровадження ембарго на імпорт російської нафти та газу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на прес-конференції по закінченню урядового засідання.

"Що ми вибираємо: житло чи кондиціонер? Ми маємо поставити собі це питання",— таким чинов Драгі охарактеризував дискусію в ЄС щодо можливого запровадження заборони на імпорт російської нафти на газу.

Драгі запевняє Італія діятиме відповідно до рішень ЄС. 

"Якщо ЄС запропонує ембарго, ми будемо раді його поважати. Те, чого ми хочемо, — це більш ефективного інструменту для досягнення миру. І тому ми  запитуємо себе, що є більш важливим - ціна на газ чи житло", — резюмує Драгі.

Нагадаємо, посли країн Євросоюзу на зустрічі в середу не змогли ухвалити рішення про п'ятий пакет санкцій проти Росії. В цей пакет входить заборона лише імпорту російського вугілля.

Проте в Єврокомісії обіцяють продовжити дискусії щодо заборони і на імпорт російської нафти.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ІталіяРосіясанкції
Головне сьогодні

фотоАрестович заявив, що Бурба в Дубаї. Той показав, як захищає Україну

В Росії розбився військовий літак МіГ-31

Офіційно: ЄС опублікував п’ятий пакет санкцій, вугільне ембарго запрацює з серпня

фото, відео, оновлено Росіяни вдарили ракетами по вокзалу у Краматорську: десятки загиблих, більше ста поранені

Лукашенко вигадав свій список "недружніх країн" – України в ньому немає

Глава Пентагону: Путін, ймовірно, відмовився від мети захопити Київ

Усі новини...
Італія
Італія вислала 30 російських дипломатів
Італія підтримає санкції ЄС проти російського газу
В Італії конфіскували яхту підсанкційного росіянина
Останні новини
15:07
ДБР викрило у колаборантстві помічників нардепів ОПЗЖ
15:05
Британська розвідка показала, як Україна звільняється від російських загарбників: мапа
14:39
Словаччина надала Україні систему ППО С-300
14:37
фотоАрестович заявив, що Бурба в Дубаї. Той показав, як захищає Україну
14:36
В Росії розбився військовий літак МіГ-31
14:27
фото, відео Перед ударом по Краматорську зафіксували пуск ракет з окупованого Шахтарська
14:17
Що з банками, курсом гривні та криптовалютами: інтерв'ю з головою НБУ
14:11
ДБР з'ясовує, хто поміг Тупицькому в розпал війни втекти за кордон
14:08
Пєсков пояснив свої слова про закінчення війни "в осяжному майбутньому"
13:59
Британія слідом за США оголосила про санкції проти дочок Путіна і дочки Лаврова
Усі новини...