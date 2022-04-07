Прем’єр Італії підтримав ембарго на російські нафту і газ

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі підтримав запровадження ембарго на імпорт російської нафти та газу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на прес-конференції по закінченню урядового засідання.

"Що ми вибираємо: житло чи кондиціонер? Ми маємо поставити собі це питання",— таким чинов Драгі охарактеризував дискусію в ЄС щодо можливого запровадження заборони на імпорт російської нафти на газу.

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Драгі запевняє Італія діятиме відповідно до рішень ЄС.

"Якщо ЄС запропонує ембарго, ми будемо раді його поважати. Те, чого ми хочемо, — це більш ефективного інструменту для досягнення миру. І тому ми запитуємо себе, що є більш важливим - ціна на газ чи житло", — резюмує Драгі.

Нагадаємо, посли країн Євросоюзу на зустрічі в середу не змогли ухвалити рішення про п'ятий пакет санкцій проти Росії. В цей пакет входить заборона лише імпорту російського вугілля.

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Проте в Єврокомісії обіцяють продовжити дискусії щодо заборони і на імпорт російської нафти.