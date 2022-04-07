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В Киевской области за сутки обнаружили более тысячи взрывоопасных предметов

Елена РощинаЧетверг, 7 апреля 2022, 09:55
Разминирование Бучи, фото Дмитрия Ларина, УП

В Киевской области после отступления российских войск обнаружено и обезврежено 6 883 взрывоопасных предмета, за последние сутки – 1 022 предмета.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "6 апреля проведено обследование территорий в г. Буча, пгт Бородянка, с. Лукьяновка, с. Лукаши и с. Плоское Броварского района, с. Белогородка и с. Стоянка Бучанского р-на, с. Козаровичи и автодорога "Киев – Житомир".

Обследовано 7,1 га территории, 45 объектов и 14 км дорог, где обнаружено и обезврежено 1 тыс. 22 взрывоопасных предмета.

Всего с начала работ обследовано около 45 га территории, 250 объектов и 66,8 км автомобильных дорог, где обнаружено и обезврежено 6 тыс. 883 единиц ВНП".

 

Детали: К работам привлекалось 16 пиротехнических расчетов ГСЧС, 84 человека и 30 единиц техники.

Работы продолжаются.

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Темы: Киевская областьГСЧС
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