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На Київщині за добу виявили понад тисячу вибухонебезпечних предметів

Олена РощінаЧетвер, 7 квітня 2022, 09:55
Розмінування Бучі, фото Дмитра Ларіна, УП

У Київській області після відступу російських військ виявлено та знешкоджено 6 883 вибухонебезпечних предмети, за останню добу – 1 022 предмети. 

Джерело: ДСНС України

Дослівно: "6 квітня проведено обстеження територій у м. Буча, смт Бородянка, с. Лук’янівка, с. Лукаші та с. Плоске Броварського району, с. Білогородка та с. Стоянка Бучанського району, с. Козаровичі та автошлях "Київ – Житомир".

Обстежено 7,1 га території, 45 об’єктів та 14 км доріг, де виявлено та знешкоджено 1 тис. 22 вибухонебехпечних предмети.

Всього з початку робіт обстежено близько 45 га території, 250 об’єктів та 66,8 км автомобільних доріг, де виявлено та знешкоджено 6 тис. 883 одиниць ВНП".

Розмінування Київщини
Розмінування Київщини
Фото ДСНС

Деталі: До робіт залучалося 16 піротехнічних розрахунків ДСНС, 84 особи та 30 одиниць техніки. 

Роботи тривають.

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Теми: Київська областьДСНС
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