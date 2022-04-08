Скандального нардепа Юрченко задержали на блокпосту
Скандального внефракционного нардепа, бывшего члена фракции "Слуга народа" Александра Юрченко задержали на блокпосту.
Источник: депутат Киевсовета Александр Погребиский в Facebook, боец теробороны, которого цитирует 5 канал
Дословно Погребиский: "Сегодня нардеп Юрченко, подойдя к постовому, выполнявшему свои обязанности, начал ругаться и тыкать военному, впоследствии он схватился за пулемет военного. Конечно, удостоверения он не показал и не представился… Но ребята среагировали мгновенно и задержали нарушителя".
Детали: По словам депутата Киевсовета, впоследствии Юрченко пошел в полицию и написал заявление на военных.
На опубликованном видео видно, как Юрченко признает свою неправоту и извиняется.
Он также говорит, что не имеет разрешения на оружие и получил его как народный депутат по улице Владимирской, 15.
В свою очередь военный предупреждает Юрченко, что, если он еще раз схватится за оружие, в него будут стрелять.
Как информирует 5 канал, задерживавший Юрченко боец территориальной обороны рассказал подробности инцидента.
Дословно боец теробороны: "Он (Юрченко – ред.) приехал на один из постов – заезд на территорию, где находится одно из подразделений одного из батальонов территориальной обороны. Конечно, там где находятся военные, там всегда есть периметр, есть посты и есть караул. Его вежливо попросили убрать машину вперед, чтобы не загораживать заезд. Водитель его сразу себя повел нормально, проехал вперед. А он (Юрченко – ред.) выскочил из машины и начал быковать: "Вы кто такие, кто ваши руководители"".
Больше деталей: По словам бойца, дальше военные произвели упреждающий выстрел вверх, после чего поставили нардепа к стене, начали обыскивать, чтобы узнать, кто он. Впоследствии Юрченко был отпущен.
При себе у нардепа не было документов на оружие, ходил с пистолетом ПМ. Для безопасности военнослужащих боекомплект пистолета ему не вернули.
После того, как все закончилось, Юрченко отправился в Печерское районное управление полиции с адвокатом и написал заявление на военных. Позже к военным приехала следственно-оперативная группа, те предоставили свои объяснения.
Сам Юрченко пока не сообщает об инциденте.
Что предшествовало: Народный депутат из фракции партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич был задержан 4 марта батальоном Теробороны за попытку сфотографировать блокпост. Позже он объяснил, что делал селфи, чтобы показать, что он в Киеве.
Предыстория:
- В 2020 году НАБУ заподозрило Юрченко во взяточничестве, ему даже пришлось внести залог, чтобы не сесть за решетку.
- В том же году парламентская фракция "Слуга народа" исключила из своих рядов Юрченко.
- В июле 2021 года народный депутат Гео Лерос вместе со СМИ рассказали о ДТП в центре Львова с участием Юрченко. Лерос заявил, что Юрченко даже пытался скрыться с места аварии и нападал на водителя протараненного им автомобиля, который снимал депутата на телефон.
- В ноябре местный суд не нашел вины Юрченко в автомобильной аварии в центре Львова и признал недействительным тест, который обнаружил у нардепа наркотическое опьянение.