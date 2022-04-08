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Скандального нардепа Юрченко задержали на блокпосту

Катерина ТищенкоПятница, 8 апреля 2022, 00:03
Скандального нардепа Юрченко задержали на блокпосту
Юрченко, скриншот видео

Скандального внефракционного нардепа, бывшего члена фракции "Слуга народа" Александра Юрченко задержали на блокпосту.

Источник: депутат Киевсовета Александр Погребиский в Facebook, боец ​​теробороны, которого цитирует 5 канал

Дословно Погребиский: "Сегодня нардеп Юрченко, подойдя к постовому, выполнявшему свои обязанности, начал ругаться и тыкать военному, впоследствии он схватился за пулемет военного. Конечно, удостоверения он не показал и не представился… Но ребята среагировали мгновенно и задержали нарушителя".

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Детали: По словам депутата Киевсовета, впоследствии Юрченко пошел в полицию и написал заявление на военных.

На опубликованном видео видно, как Юрченко признает свою неправоту и извиняется.

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Он также говорит, что не имеет разрешения на оружие и получил его как народный депутат по улице Владимирской, 15.

В свою очередь военный предупреждает Юрченко, что, если он еще раз схватится за оружие, в него будут стрелять.

Как информирует 5 канал, задерживавший Юрченко боец ​​территориальной обороны рассказал подробности инцидента.

Дословно боец ​​теробороны: "Он (Юрченко – ред.) приехал на один из постов – заезд на территорию, где находится одно из подразделений одного из батальонов территориальной обороны. Конечно, там где находятся военные, там всегда есть периметр, есть посты и есть караул. Его вежливо попросили убрать машину вперед, чтобы не загораживать заезд. Водитель его сразу себя повел нормально, проехал вперед. А он (Юрченко – ред.) выскочил из машины и начал быковать: "Вы кто такие, кто ваши руководители"".

Больше деталей: По словам бойца, дальше военные произвели упреждающий выстрел вверх, после чего поставили нардепа к стене, начали обыскивать, чтобы узнать, кто он. Впоследствии Юрченко был отпущен.

При себе у нардепа не было документов на оружие, ходил с пистолетом ПМ. Для безопасности военнослужащих боекомплект пистолета ему не вернули.

После того, как все закончилось, Юрченко отправился в Печерское районное управление полиции с адвокатом и написал заявление на военных. Позже к военным приехала следственно-оперативная группа, те предоставили свои объяснения.

Сам Юрченко пока не сообщает об инциденте.

Что предшествовало: Народный депутат из фракции партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич был задержан 4 марта батальоном Теробороны за попытку сфотографировать блокпост. Позже он объяснил, что делал селфи, чтобы показать, что он в Киеве.

Предыстория:

  • В 2020 году НАБУ заподозрило Юрченко во взяточничестве, ему даже пришлось внести залог, чтобы не сесть за решетку.
  • В том же году парламентская фракция "Слуга народа" исключила из своих рядов Юрченко.
  • В июле 2021 года народный депутат Гео Лерос вместе со СМИ рассказали о ДТП в центре Львова с участием Юрченко. Лерос заявил, что Юрченко даже пытался скрыться с места аварии и нападал на водителя протараненного им автомобиля, который снимал депутата на телефон.
  • В ноябре местный суд не нашел вины Юрченко в автомобильной аварии в центре Львова и признал недействительным тест, который обнаружил у нардепа наркотическое опьянение.

Темы: Верховная РадаВооруженные силы
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