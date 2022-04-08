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На востоке Украины военные за сутки уничтожили до 50 россиян, 4 танка и вертолет

Алена МазуренкоПятница, 8 апреля 2022, 21:49
На востоке Украины военные за сутки уничтожили до 50 россиян, 4 танка и вертолет

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" украинские защитники отбили 4 атаки российских военных, уничтожили 4 танка, 1 вертолет и 50 оккупантов.

Источник: Оперативно-тактическая группировка "Схід" в Facebook

Детали: В частности, 8 апреля, украинские защитники отбили 4 вражеских атаки.

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Украинские воины уничтожили:

  • личного состава – до 50
  • танков – 4
  • БМП – 1
  • ББМ – 1
  • артиллерийских систем – 3
  • АО – 4
  • вертолетов – 1.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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