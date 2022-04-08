На востоке Украины военные за сутки уничтожили до 50 россиян, 4 танка и вертолет
Пятница, 8 апреля 2022, 21:49
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" украинские защитники отбили 4 атаки российских военных, уничтожили 4 танка, 1 вертолет и 50 оккупантов.
Источник: Оперативно-тактическая группировка "Схід" в Facebook
Детали: В частности, 8 апреля, украинские защитники отбили 4 вражеских атаки.
Украинские воины уничтожили:
- личного состава – до 50
- танков – 4
- БМП – 1
- ББМ – 1
- артиллерийских систем – 3
- АО – 4
- вертолетов – 1.
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