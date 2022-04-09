9 апреля будут работать 10 гумкоридоров

На 9 апреля согласовали работу 10 гуманитарных коридоров в трех областях.

Источник: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Telegram

Детали: Коридоры будут действовать:

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Донецкая область:

Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область:

Эвакуация будет проходить на собственном транспорте и на автобусах.

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Бердянск – Запорожье,

Токмак – Запорожье (Место сбора: ул. Шевченко, 5),

(Место сбора: ул. Шевченко, 5), Энергодар – Запорожье (место сбора автомобилей объявят местные власти),

(место сбора автомобилей объявят местные власти), Мелитополь – Запорожье.

Если оккупанты вернут захваченные автобусы, то людей будут ждать возле пожарной части №10.

Луганская область: