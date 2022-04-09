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9 апреля будут работать 10 гумкоридоров

Ирина БалачукСуббота, 9 апреля 2022, 09:15
Эвакуация жителей Луганской области. Фото из Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая

На 9 апреля согласовали работу 10 гуманитарных коридоров в трех областях.

Источник: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Telegram

Детали: Коридоры будут действовать:

Донецкая область:

  • Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область:

Эвакуация будет проходить на собственном транспорте и на автобусах.

  • Бердянск – Запорожье,
  • Токмак – Запорожье (Место сбора: ул. Шевченко, 5),
  • Энергодар – Запорожье (место сбора автомобилей объявят местные власти),
  • Мелитополь – Запорожье.

Если оккупанты вернут захваченные автобусы, то людей будут ждать возле пожарной части №10.

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Луганская область:

  • Северодонецк – Бахмут (Место сбора: проспект Химиков, 28),
  • Лисичанск – Бахмут (Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324),
  • Попасная – Бахмут (Место сбора: ул. Первомайская, 42),
  • с. Горное – Бахмут (Место сбора: ул. Гагарина, 13),
  • Рубежное – Бахмут.

Темы: Украинавойнаэвакуация
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