Враг атаковал позиции пограничников дронами-камикадзе – ГПСУ
Суббота, 9 апреля 2022, 14:04
В Луганской области враг атаковал позиции пограничников дронами-камикадзе.
Источник: Государственная пограничная служба Украины
Детали: Сообщается, что двое украинских пограничников огнем из стрелкового оружия уничтожили беспилотник самолетного типа, атаковавший их позиции.
Через несколько минут еще один дрон-камикадзе атаковал позицию, где в то время не было военнослужащих. Никто из пограничников не пострадал.
Справка: Дрон-камикадзе – тип беспилотных летательных аппаратов с интегрированной боевой частью – оружие одноразового использования.
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