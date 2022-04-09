Враг атаковал позиции пограничников дронами-камикадзе – ГПСУ

В Луганской области враг атаковал позиции пограничников дронами-камикадзе.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Сообщается, что двое украинских пограничников огнем из стрелкового оружия уничтожили беспилотник самолетного типа, атаковавший их позиции.

Через несколько минут еще один дрон-камикадзе атаковал позицию, где в то время не было военнослужащих. Никто из пограничников не пострадал.

Справка: Дрон-камикадзе – тип беспилотных летательных аппаратов с интегрированной боевой частью – оружие одноразового использования.