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Израиль: злоумышленники расстреляли людей в кафе, есть пострадавшие

Светлана КизиловаСуббота, 9 апреля 2022, 22:19

Пять человек были ранены после того, как в пятницу вечером неизвестные открыли огонь в кафе в городе Рахат на юге Израиля.

Источник: Times of Israel со ссылкой на данные местной полиции

Детали: 1 человек в результате стрельбы находится в тяжелом состоянии, еще 4 человека имеют ранения и их состояние оценивается как средней тяжести.

Полиция сообщила, что дополнительные силы правоохранителей, вызванные на место стрельбы, подверглись нападению мятежников, бросавших в них камни.

В субботу, 9 апреля, стало известно, что полиция задержала четырех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе. По данным правоохранительных органов, все подозреваемые – мужчины в возрасте от 20 до 30 лет.

В сети появилось видео инцидента, как вооруженные люди ворвались в кафе и открывали огонь.

Что известно о причинах стрельбы: В среду в городе Рахат также была стрельба в кафе, однако пока неизвестно, связаны ли эти два нападения. Тогда жертв удалось избежать. По данным следствия, инцидент в среду был связан с тем, что некоторые местные жители (большинство из которых арабского происхождения) выступают категорически против того, чтобы заведения питания принимали на работу женщин.

Темы: Израильтеракт
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