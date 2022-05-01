Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Херсонская область: от пыток оккупантов погиб ветеран АТО – Денисова

Ирина БалачукВоскресенье, 1 мая 2022, 13:31
Назар Когальняк. Фото с Facebook Ivan Moysiyenko

Ветеран АТО Назар Кагальняк погиб от пыток российских захватчиков в Херсонской области.

Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова Telegram

Прямая речь Денисовой: "В Херсонской области от пыток российских захватчиков погиб ветеран АТО из села Абрикосовка Назар Кагальняк. После АТО Назар перенес два инфаркта и сложную операцию на сердце.

Оккупанты похитили мужчину из дома, жестоко избивали и подвергали пыткам за то, что он бывший участник боевых действий".

Детали: По словам Денисовой, изуродованного пыткоми Кагальняка оккупанты привезли домой. Его состояние критически ухудшилось, мужчину доставили в больницу города Олешки, где он умер.

Омбудсмен добавила, что в настоящее время двое несовершеннолетних детей ветерана АТО остались сиротами, поскольку последние 5 лет он растил их без жены.

Денисова призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время нападения России на Украину учесть эти факты военных преступлений РФ и нарушений прав человека в Украине.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьвойнапыткиоккупация
Главное сегодня

WP: Западное оружие, поступившее в Украину, изменит ход войны

Лавров признал, что "победных" успехов армии РФ к 9 мая не ожидается

Кремль принял решение о нападении на Молдову – The Times

Как эвакуировали гражданских из окруженной "Азовстали". Защитники показали видео

Шольц пригласит Индию на саммит G7, чтобы изменить отношение к Путину

Зеленский: Разрушенные жизни людей в Украине и украденное имущество ничего не дадут РФ

Все новости...
Херсонская область
Украина уже работает над восстановлением связи в Херсонской и Запорожской областях
Оккупанты оставили без связи Херсонскую и часть Запорожской области
Россияне похитили депутата Новой Каховки
Последние новости
07:18
Финляндия хочет отгородиться от России забором
06:20
обновленоЭвакуация из Мариуполя продлена и расширена
04:55
Над Сумщиной заметили вражеский беспилотник
04:00
WP: Западное оружие, поступившее в Украину, изменит ход войны
03:05
видеоРФ: В Белгородской области слышали "разрывы"
02:18
Российский самолет нарушил воздушное пространство Дании и Швеции, они вызывают послов РФ
01:15
ООН: В портах Украины заблокированы 4,5 млн тонн зерна
00:22
Украинские защитники сбили 10 российских беспилотников "Орлан" за сутки
23:31
Лавров пожаловался, что Украина хочет гарантий сначала от Запада, а не от РФ
23:21
Экс-командующий НАТО призвал лишить Россию прав в Совбезе ООН
Все новости...