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Херсонская область: от пыток оккупантов погиб ветеран АТО – Денисова

Ирина БалачукВоскресенье, 1 мая 2022, 13:31
Херсонская область: от пыток оккупантов погиб ветеран АТО – Денисова
Назар Когальняк. Фото с Facebook Ivan Moysiyenko

Ветеран АТО Назар Кагальняк погиб от пыток российских захватчиков в Херсонской области.

Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова Telegram

Прямая речь Денисовой: "В Херсонской области от пыток российских захватчиков погиб ветеран АТО из села Абрикосовка Назар Кагальняк. После АТО Назар перенес два инфаркта и сложную операцию на сердце.

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Оккупанты похитили мужчину из дома, жестоко избивали и подвергали пыткам за то, что он бывший участник боевых действий".

Детали: По словам Денисовой, изуродованного пыткоми Кагальняка оккупанты привезли домой. Его состояние критически ухудшилось, мужчину доставили в больницу города Олешки, где он умер.

Омбудсмен добавила, что в настоящее время двое несовершеннолетних детей ветерана АТО остались сиротами, поскольку последние 5 лет он растил их без жены.

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Денисова призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время нападения России на Украину учесть эти факты военных преступлений РФ и нарушений прав человека в Украине.

Темы: Херсонская областьвойнапыткиоккупация
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