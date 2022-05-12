Известный журнал Time разместил на обложке фото главредактора Kyiv Independent
Четверг, 12 мая 2022, 17:02
Всемирно известный журнал TIME разместил на обложке своего следующего выпуска главного редактора украинского англоязычного издания Kyiv Independent Ольгу Руденко.
Источник: интервью Руденко для TIME, глава Офиса президента Андрей Ермак
Прямая речь Ермака: "Она рассказала о войне и важной работе журналистов в этих сложных условиях. Хорошо знаю Ольгу, ценю ее работу и горжусь. Качественная журналистика – это основа свободы, за которую воюет Украина".
Детали: Печатный экземпляр журнала выпускается дважды в месяц.
Обложки и материалы журнала выпускаются разными для США и остального мира.
Предыстория:
- 2021 премию УП в номинации "Журналисты года" вручили именно редакции издания Kyiv Independent.
- В ноябре 2021 года на сайте появилось сообщение, что Kyiv Post временно приостанавливает работу. Причиной конфликта в этот раз были планы владельца по расширению издания, в частности, создание украинской версии. При этом во главе редакции Киван планировал поставить своего менеджера.
- Журналисты не согласились с этими планами и вдруг, придя на работу, узнали, что уволены. Они заявили о давлении со стороны Аднана Кивана и власти. После попытки переговоров полсотни работников не пошли на условия владельца и нового менеджмента. Они решили положить начало своему медиа Kyiv Independent.
- В 2022 году особое отличие Пулитцеровской премии присудили всему журналистскому сообществу Украины за "отвагу и преданность правде".
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