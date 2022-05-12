Известный журнал Time разместил на обложке фото главредактора Kyiv Independent

Всемирно известный журнал TIME разместил на обложке своего следующего выпуска главного редактора украинского англоязычного издания Kyiv Independent Ольгу Руденко.

Источник: интервью Руденко для TIME, глава Офиса президента Андрей Ермак

Прямая речь Ермака: "Она рассказала о войне и важной работе журналистов в этих сложных условиях. Хорошо знаю Ольгу, ценю ее работу и горжусь. Качественная журналистика – это основа свободы, за которую воюет Украина".

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Детали: Печатный экземпляр журнала выпускается дважды в месяц.

Обложки и материалы журнала выпускаются разными для США и остального мира.

Обложка журнала с Ольгой Руденко

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