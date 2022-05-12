Известный журнал Time разместил на обложке фото главредактора Kyiv Independent

Всемирно известный журнал TIME разместил на обложке своего следующего выпуска главного редактора украинского англоязычного издания Kyiv Independent Ольгу Руденко.

Источник: интервью Руденко для TIME, глава Офиса президента Андрей Ермак

Прямая речь Ермака: "Она рассказала о войне и важной работе журналистов в этих сложных условиях. Хорошо знаю Ольгу, ценю ее работу и горжусь. Качественная журналистика – это основа свободы, за которую воюет Украина".

Детали: Печатный экземпляр журнала выпускается дважды в месяц.

Обложки и материалы журнала выпускаются разными для США и остального мира.

Обложка журнала с Ольгой Руденко

Предыстория:

2021 премию УП в номинации "Журналисты года" вручили именно редакции издания Kyiv Independent.

В ноябре 2021 года на сайте появилось сообщение, что Kyiv Post временно приостанавливает работу. Причиной конфликта в этот раз были планы владельца по расширению издания, в частности, создание украинской версии. При этом во главе редакции Киван планировал поставить своего менеджера.

Журналисты не согласились с этими планами и вдруг, придя на работу, узнали, что уволены. Они заявили о давлении со стороны Аднана Кивана и власти. После попытки переговоров полсотни работников не пошли на условия владельца и нового менеджмента. Они решили положить начало своему медиа Kyiv Independent.

В 2022 году особое отличие Пулитцеровской премии присудили всему журналистскому сообществу Украины за "отвагу и преданность правде".