Відомий журнал Time розмістив на обкладинці фото головної редакторки Kyiv Independent

Всесвітно відомий журнал TIME розмістив на обкладинці свого наступного випуску головну редакторку українського англомовного видання Kyiv Independent Ольгу Руденко.

Джерело: інтерв’ю Руденко для TIME, голова Офісу президента Андрій Єрмак

Пряма мова Єрмака: "Вона розповіла про війну та важливу роботу журналістів у цих складних умовах. Добре знаю Ольгу, ціную її роботу та пишаюся. Якісна журналістика - це основа свободи, за яку воює Україна".

Деталі: Друкований примірник журналу випускають двічі на місяць.

Обкладинки й матеріали журналу випускають різними для США та решти світу.

Обкладинка журналу TIME з Ольгою Руденко

Передісторія:

2021 року премію УП в номінації "Журналісти року" вручили саме редакції видання Kyiv Independent

У листопаді 2021 на сайті з’явилося повідомлення, що Kyiv Post тимчасово призупиняє роботу. Причиною конфлікту на цей раз були плани власника з розширення видання, зокрема, створення української версії. При цьому на чолі редакції Ківан планував поставити свого менеджера.

Журналісти не погодились з цими планами і раптом, прийшовши на роботу, дізнались, що звільнені. Вони заявили про тиск з боку Аднана Ківана та влади. Після спроби перемовин, пів сотні працівників не пішли на умови власника і нового менеджмента. Вони вирішили започаткувати своє медіа Kyiv Independent.

2022 року особливу відзнаку Пулітцерівської премії присудили всій журналістській спільноті України за "відвагу і відданість правді".