Відомий журнал Time розмістив на обкладинці фото головної редакторки Kyiv Independent

Всесвітно відомий журнал TIME розмістив на обкладинці свого наступного випуску головну редакторку українського англомовного видання Kyiv Independent Ольгу Руденко.

Джерело: інтерв’ю Руденко для TIME, голова Офісу президента Андрій Єрмак

Пряма мова Єрмака: "Вона розповіла про війну та важливу роботу журналістів у цих складних умовах. Добре знаю Ольгу, ціную її роботу та пишаюся. Якісна журналістика - це основа свободи, за яку воює Україна".

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Деталі: Друкований примірник журналу випускають двічі на місяць.

Обкладинки й матеріали журналу випускають різними для США та решти світу.

Обкладинка журналу TIME з Ольгою Руденко

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