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Відомий журнал Time розмістив на обкладинці фото головної редакторки Kyiv Independent

Четвер, 12 травня 2022, 17:02

Всесвітно відомий журнал TIME розмістив на обкладинці свого наступного випуску головну редакторку українського англомовного видання Kyiv Independent Ольгу Руденко.

Джерело: інтерв’ю Руденко для TIME, голова Офісу президента Андрій Єрмак

Пряма мова Єрмака: "Вона розповіла про війну та важливу роботу журналістів у цих складних умовах. Добре знаю Ольгу, ціную її роботу та пишаюся. Якісна журналістика - це основа свободи, за яку воює Україна".

Деталі: Друкований примірник журналу випускають двічі на місяць. 

Обкладинки й матеріали журналу випускають різними для США та решти світу.

Обкладинка з Ольгою Руденко
Обкладинка журналу TIME з Ольгою Руденко

Передісторія:

  • 2021 року премію УП в номінації "Журналісти року" вручили саме редакції видання Kyiv Independent.
  • У листопаді 2021 на сайті з’явилося повідомлення, що Kyiv Post тимчасово призупиняє роботу. Причиною конфлікту на цей раз були плани власника з розширення видання, зокрема, створення української версії. При цьому на чолі редакції Ківан планував поставити свого менеджера.
  • Журналісти не погодились з цими планами і раптом, прийшовши на роботу, дізнались, що звільнені. Вони заявили про тиск з боку Аднана Ківана та влади. Після спроби перемовин, пів сотні працівників не пішли на умови власника і нового менеджмента. Вони вирішили започаткувати своє медіа Kyiv Independent.
  • 2022 року особливу відзнаку Пулітцерівської премії присудили всій журналістській спільноті України за "відвагу і відданість правді".

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