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Украина просит страны НАТО учить летчиков ВСУ управлять западными самолетами

Денис Карловский, Роман РоманюкЧетверг, 12 мая 2022, 20:16
Украина просит страны НАТО учить летчиков ВСУ управлять западными самолетами

Украинские власти во время переговоров с западными партнерами настаивают, что стоит как можно скорее начать обучение летчиков Вооруженных сил Украины на западных самолетах.

Источник: источники "Украинской правды" в украинской власти, проинформированных о ходе переговоров с западными партнерами

Прямая речь силовика из команды Зеленского: "Мы говорим: давайте мы уже отправим к вам пилотов учиться летать на ваших самолетах. Потому что скоро все равно они сюда полетят, хоть вы и противитесь".

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Детали: Собеседник УП объяснил, что западные партнеры сначала опирались на предложения поставки в Украину западного вооружения. Они передавали свои запасы вооружения советского образца, ссылаясь, в частности, на то, что украинским военнослужащим сначала нужно получить навыки владения западным вооружением и тому подобное.

Однако когда правительства стран Запада передали в Украину все запасы оружия советских времен, встал вопрос о том, какой тип вооружения передавать в последующих пакетах помощи. К примеру, западные партнеры исчерпали все возможные источники и пути снабжения боеприпасами калибра 152 мм для советских гаубиц.

Поэтому после определенного момента Запад согласился поставлять в Украину натовские гаубицы калибра 155 мм, что делает вооружение украинских подразделений совместимыми с подразделениями НАТО.

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Собеседники УП во власти считают, что в конце концов все запросы и предложения от Украины к партнерам на Западе реализуются, несмотря на сопротивление поначалу. Украинские чиновники надеются на поставки самолетов, в частности американских истребителей F-15 и F-16. Чтобы целесообразно использовать время, украинские переговорщики просят Запад начать обучение украинских пилотов уже сейчас.

Предыстория:

  • 13 апреля администрация президента США Джо Байдена приняла решение передать Украине 18 гаубиц калибра 155 мм и 40 тысяч боеприпасов к ней. 21 апреля в новом пакете вооруженной помощи власти США добавили еще 72 гаубицы, 144 тысячи боеприпасов к ней и 72 тактические машины для их буксировки.
  • По состоянию на начало мая западные военные инструкторы завершили курс тренировки более 200 украинских артиллеристов на образцах гаубиц калибра 155 мм.
    По состоянию на 9 мая почти все из обещанных 90 гаубиц типа М777 уже были завезены на территорию Украины.
  • Вечером 10 мая Палата представителей США поддержала выделение 40 миллиардов долларов на широкую программу усиления Украины и Восточной Европы перед лицом российской угрозы.
  • 9 мая президент Байден подписал закон о "ленд-лизе" для украины, открыв возможность для быстрой поставки любого типа вооружения в Украину.

Темы: Вооруженные силыНАТОавиаоружие
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