Самолеты, артиллерия, танки, пехота: россияне штурмуют "Азовсталь" всем, чем могут
Российские войска продолжают совершать авианалеты и бомбить комбинат "Азовсталь" в заблокированном Мариуполе.
Источник: полк "Азов"
Дословно: "За прошедшие сутки на территорию завода "Азовсталь", которую защищают защитники Мариуполя, было совершено 38 самолетовылетов, в том числе 4 вылетов стратегических бомбардировщиков.
Также не прекращает работать вражеская ствольная артиллерия, танки и прочее. Противник не останавливается в попытках захватить украинскую крепость и продолжает ежедневно совершать штурмы при поддержке пехоты".
Что предшествовало: Офицер управления разведки из полка "Азов" Илья Самойленко заявил, что его подразделение не может сдаться россиянам, потому что имеет приказ держать оборону "Азовстали" в Мариуполе и нарушить его не может.
Предыстория:
- На днях президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что разблокирование Мариуполя военным путем сейчас невозможно из-за нехватки тяжелого вооружения.
- Он также сообщал, что Россия не дает согласия ни на один из предложенных Украиной вариантов спасения украинских военных в Мариуполе.
- Украинский президент предупреждал, что уничтожение россиянами украинских военных и гражданских на "Азовстали" в Мариуполе сделает невозможным дальнейшие переговоры с РФ.
- Женщин, детей и стариков с "Азовстали" эвакуировали в несколько єтапов по 7 мая включительно. Медиков и раненых, как надеялись власти, євакуировать не удалось. Войска РФ продолжают штурмовать и обстреливать завод "Азовсталь".
- Мариуполь заблокирован российской армией с 1 марта. С конца апреля украинские защитники заблокированы на заводе "Азовсталь", но продолжают борьбу.
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