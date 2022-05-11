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Самолеты, артиллерия, танки, пехота: россияне штурмуют "Азовсталь" всем, чем могут

Валентина РоманенкоСреда, 11 мая 2022, 12:31
Самолеты, артиллерия, танки, пехота: россияне штурмуют Азовсталь всем, чем могут
"Азовсталь"

Российские войска продолжают совершать авианалеты и бомбить комбинат "Азовсталь" в заблокированном Мариуполе.

Источник: полк "Азов"

Дословно: "За прошедшие сутки на территорию завода "Азовсталь", которую защищают защитники Мариуполя, было совершено 38 самолетовылетов, в том числе 4 вылетов стратегических бомбардировщиков.

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Также не прекращает работать вражеская ствольная артиллерия, танки и прочее. Противник не останавливается в попытках захватить украинскую крепость и продолжает ежедневно совершать штурмы при поддержке пехоты".

Что предшествовало: Офицер управления разведки из полка "Азов" Илья Самойленко заявил, что его подразделение не может сдаться россиянам, потому что имеет приказ держать оборону "Азовстали" в Мариуполе и нарушить его не может.

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Темы: Мариупольвойна
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