Оккупанты заявили, что у них развязаны руки на "Азовстали"

Главарь боевиков так называемой "Донецкой Народной Республики" Денис Пушилин заявил, что у оккупантов развязаны руки, поскольку все гражданские лица покинули территорию мариупольского завода "Азовсталь".

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости

Прямая речь Пушилина: "По нашей информации, подтверждается, что гражданских там не осталось. Соответственно, руки у наших подразделений развязаны".

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Детали: Что это значит, главарь боевиков не сообщил. Российские оккупанты каждый день наносят удары по заводу. Также было несколько попыток штурма. Но защитники продолжают держать оборону.

Что было раньше: Офицер управления разведки из полка "Азов" Илья Самойленко заявил, что его подразделение не может сдаться россиянам, потому что имеет приказ держать оборону "Азовстали" в Мариуполе и нарушить его не может.

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