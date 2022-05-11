Оккупанты заявили, что у них развязаны руки на "Азовстали"
Главарь боевиков так называемой "Донецкой Народной Республики" Денис Пушилин заявил, что у оккупантов развязаны руки, поскольку все гражданские лица покинули территорию мариупольского завода "Азовсталь".
Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости
Прямая речь Пушилина: "По нашей информации, подтверждается, что гражданских там не осталось. Соответственно, руки у наших подразделений развязаны".
Детали: Что это значит, главарь боевиков не сообщил. Российские оккупанты каждый день наносят удары по заводу. Также было несколько попыток штурма. Но защитники продолжают держать оборону.
Что было раньше: Офицер управления разведки из полка "Азов" Илья Самойленко заявил, что его подразделение не может сдаться россиянам, потому что имеет приказ держать оборону "Азовстали" в Мариуполе и нарушить его не может.
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Предыстория:
- 7 мая вице-премьер Ирина Верещук заявила, что всех женщин, детей и пожилых людей с территории "Азовстали" в Мариуполе эвакуировали.
- 8 мая заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар, известный как "Калина", заявил, что военные не могут сказать наверняка, все ли гражданские эвакуированы с "Азовстали".
- 9 мая глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе до сих пор находятся более сотни гражданских лиц.
- Позже офицер управления разведки из полка "Азов" Илья Самойленко заявил, что, по его данным, все гражданские лица эвакуированы с завода "Азовсталь" в Мариуполе.