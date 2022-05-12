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Джемилев рассказал, какой вариант предлагала Турция для спасения бойцов с "Азовстали"

Катерина ТищенкоЧетверг, 12 мая 2022, 19:31
Азовсталь, фото Getty Images

Турция предлагала России вывезти украинских военных из Мариуполя и гарантировать, что до конца войны они больше не будут воевать, а останутся в Турции.

Источник: один из лидеров крымскотатарского национального движения Мустафа Джемилев на брифинге в Киеве, сообщает Укринформ

Детали: По словам Джемилева, в конце апреля было получено видеообращение командира 36-го батальона Сергея Волынского, находящегося на меткомбинате "Азовсталь", адресованное президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Этот текст сразу перевели на турецкий язык и отправили Эрдогану. Через его советника в тот же день он попал и к президенту, и к его заместителю.

На следующий день это обращение транслировалось по турецким телеканалам и было опубликовано в ведущих газетах Турции. Затем последовало еще подобное обращение от врача, которое также было опубликовано.

Прямая речь Джемилева: "Неделю назад, 4 мая, сюда прилетел советник Эрдогана, его спикер Ибрагим Калин. И он говорил о том, что они делают для освобождения наших героев-мариупольцев. Эрдоган дважды разговаривал с Путиным. Кроме того, сам Ибрагим Калин разговаривал с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Он ему сказал: "У нас в порту в Стамбуле стоит корабль вместимостью две тысячи человек. В любой момент, когда мы с вами договоримся, он придет в порт Бердянск, на этом корабле будут автобусы, которые будут привозить их (защитников - ред.) из Мариуполя в Бердянск, потому что порт Мариуполя заминирован, они проедут в Бердянск в сопровождении турецких наблюдателей, и мы, турецкая сторона, обязуемся, что до окончания войны они будут гостями Турецкой Республики, то есть до окончания войны они не будут воевать".

Детали: По словам Джемилева, в ответ на слова Калина "Шойгу сказал, что они согласны выпустить гражданское население, а что касается военнослужащих, то они (бойцы) должны сдаться, им гарантируют нормальное обращение, и пусть Зеленский даст команду, чтобы они сдались".

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Калин на это ответил: "Послушайте, ни один главнокомандующий во всем мире не имеет права говорить своим военнослужащим, чтобы они сдавались. Мы вам предлагаем, как турецкая сторона-посредник, обмен: ваших военнопленных, а их больше тысячи... на "азовцев"".

Но результатов это не дало, рассказал Джемилев.

Предыстория:

  • Российские оккупанты отказались от процедуры extraction защитников Мариуполя морем в нейтральную страну. Также они сказали, что после вывоза всех гражданских из бункеров, у них, дескать, "развязаны руки".
  • Российские войска штурмуют "Азовсталь" с применением авиации, кораблей и сухопутных подразделений.
  • Вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что Украина готова обменять пленных россиян на тяжелораненых военных в подземельях "Азовстали".
  • Верещук уточнила, что сейчас украинская сторона ведет переговоры только о 38 тяжелораненых (лежачих) бойцах. 

Темы: МариупольАзовДжемилевТурция
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