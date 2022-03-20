Оккупанты похитили заместителя мэра Энергодара – горсовет

В горсовете Энергодара сообщили о похищении первого заместителя мэра Ивана Самойдюка.

Источник: мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Facebook

Прямая речь Орлова: "Похищен первый заместитель городского головы Иван Самойдюк! В каком он состоянии, нам не известно! На связь не выходит со вчерашнего дня. А сегодня мы получили подтвержденную информацию о том, что он цинично похищен!

Оккупанты также начали физическое, психологическое давление на активных в своей публичной деятельности жителей Энергодара. Продолжают разыскивать тех энергодарцев, в принципиальной позиции которых видят себе угрозу".

Детали: Орлов просит депутатов и активистов соблюдать осторожность, а граждан прийти в 14:00 20 марта в здание городского совета на митинг.

Предыстория: