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Оккупанты похитили заместителя мэра Энергодара – горсовет

Роман ПетренкоВоскресенье, 20 марта 2022, 13:47
самойдюк, фото горсовета

В горсовете Энергодара сообщили о похищении первого заместителя мэра Ивана Самойдюка.

Источник: мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Facebook

Прямая речь Орлова: "Похищен первый заместитель городского головы Иван Самойдюк! В каком он состоянии, нам не известно! На связь не выходит со вчерашнего дня. А сегодня мы получили подтвержденную информацию о том, что он цинично похищен!

Оккупанты также начали физическое, психологическое давление на активных в своей публичной деятельности жителей Энергодара. Продолжают разыскивать тех энергодарцев, в принципиальной позиции которых видят себе угрозу".

Детали: Орлов просит депутатов и активистов соблюдать осторожность, а граждан прийти в 14:00 20 марта в здание городского совета на митинг.

Предыстория:

  • На Запорожской АЭС был пожар из-за обстрелов россиян. Горело помещение учебного корпуса и лабораторно-бытового корпуса. 
  • Ядерная безопасность на Запорожской АЭС была нарушена, реакторы оказались в опасности из-за обстрелов российских военных и пожара. 
  • Пожарных не допускали на тушение пожара, возникшего в результате боев, но позже допустили. Пожар был ликвидирован.
  • Президент Владимир Зеленский обратился к мировому сообществу и заявил, что никто никогда не обстреливал атомные электростанции, россияне шантажируют взрывом и миру грозит глобальная катастрофа.

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Темы: ЭнергодарвойнаРосcия
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