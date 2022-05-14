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Украина договаривается об эвакуации 60 человек из "Азовстали"

Роман ПетренкоСуббота, 14 мая 2022, 10:41

Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек из "Азовстали" в Мариуполе.

Источник: вице-премьер-министр — министерша по вопросам реинтеграции ВТО Ирина Верещук в комментарии "Суспільному"

Детали: Верещук сообщила, что в настоящее время ведутся переговоры по освобождению 60 человек из "Азовстали".

Прямая речь Верещук: "Там несколько сотен раненых, их нужно спасать в первую очередь, потому что по отношению ко всем сразу россияне не соглашаются.

Итак, сначала тяжелораненные и медики, их действительно 60 человек".

Предыстория: 

  • 11 мая вице-премьер сообщила, что украинская сторона предлагает россиянам обменять тяжелораненых украинских военных, остающихся на "Азовстали", на пленных военных РФ.
  • Верещук также пояснила, что по состоянию на сейчас военным путем деблокировать "Азовсталь" невозможно.
  • Российские оккупанты отказались от процедуры extraction защитников Мариуполя морем в нейтральную страну. Также они сказали, что после вывоза всех гражданских из бункеров, у них, дескать, "развязаны руки".
  • Российские войска штурмуют"Азовсталь" с применением авиации, кораблей и сухопутных подразделений.
  • Турция предлагала России вывезти украинских военных из Мариуполя и гарантировать, что до конца войны они больше не будут воевать, а останутся в Турции.

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Темы: МариупольэвакуациявойнаРосcия
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