Украина договаривается об эвакуации 60 человек из "Азовстали"

Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек из "Азовстали" в Мариуполе.

Источник: вице-премьер-министр — министерша по вопросам реинтеграции ВТО Ирина Верещук в комментарии "Суспільному"

Детали: Верещук сообщила, что в настоящее время ведутся переговоры по освобождению 60 человек из "Азовстали".

Прямая речь Верещук: "Там несколько сотен раненых, их нужно спасать в первую очередь, потому что по отношению ко всем сразу россияне не соглашаются.

Итак, сначала тяжелораненные и медики, их действительно 60 человек".

Предыстория:

11 мая вице-премьер сообщила, что украинская сторона предлагает россиянам обменять тяжелораненых украинских военных, остающихся на "Азовстали", на пленных военных РФ.

Верещук также пояснила, что по состоянию на сейчас военным путем деблокировать "Азовсталь" невозможно.

Российские оккупанты отказались от процедуры extraction защитников Мариуполя морем в нейтральную страну. Также они сказали, что после вывоза всех гражданских из бункеров, у них, дескать, "развязаны руки".

Российские войска штурмуют"Азовсталь" с применением авиации, кораблей и сухопутных подразделений.

Турция предлагала России вывезти украинских военных из Мариуполя и гарантировать, что до конца войны они больше не будут воевать, а останутся в Турции.