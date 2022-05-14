Украина договаривается об эвакуации 60 человек из "Азовстали"

Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек из "Азовстали" в Мариуполе.

Источник: вице-премьер-министр — министерша по вопросам реинтеграции ВТО Ирина Верещук в комментарии "Суспільному"

Детали: Верещук сообщила, что в настоящее время ведутся переговоры по освобождению 60 человек из "Азовстали".

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Прямая речь Верещук: "Там несколько сотен раненых, их нужно спасать в первую очередь, потому что по отношению ко всем сразу россияне не соглашаются.

Итак, сначала тяжелораненные и медики, их действительно 60 человек".

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