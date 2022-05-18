В Минобороны РФ утверждают, что с "Азовстали" вышли 959 человек

В Министерстве обороны России утверждают, что с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе вышли почти тысяча украинских бойцов.

Источник: официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, которого цитирует пропагандистский ресурс "РИА Новости"

Детали: Российские захватчики называют это сдачей в плен, тогда как украинская сторона считает это операцией по спасению мариупольского гарнизона, надеясь на обмен военнослужащих.

По словам Конашенкова, с 16 мая "сдались в плен" 959 человек, в том числе 80 раненых, из которых 51 человек помещен в больницу Новоазовска на оккупированной части Донецкой области.

За прошедшие сутки из подземелий "Азовстали" вышли 694 бойцов полка "Азов" и других подразделений, в том числе 29 раненых, заявил представитель российского Минобороны.

Украинская сторона пока не разглашает информацию о выходе защитников Мариуполя, чтобы не причинить им вреда.

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