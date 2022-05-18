В Минобороны РФ утверждают, что с "Азовстали" вышли 959 человек
В Министерстве обороны России утверждают, что с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе вышли почти тысяча украинских бойцов.
Источник: официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, которого цитирует пропагандистский ресурс "РИА Новости"
Детали: Российские захватчики называют это сдачей в плен, тогда как украинская сторона считает это операцией по спасению мариупольского гарнизона, надеясь на обмен военнослужащих.
По словам Конашенкова, с 16 мая "сдались в плен" 959 человек, в том числе 80 раненых, из которых 51 человек помещен в больницу Новоазовска на оккупированной части Донецкой области.
За прошедшие сутки из подземелий "Азовстали" вышли 694 бойцов полка "Азов" и других подразделений, в том числе 29 раненых, заявил представитель российского Минобороны.
Украинская сторона пока не разглашает информацию о выходе защитников Мариуполя, чтобы не причинить им вреда.
Предыстория:
- Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские. Они просили мир о спасении: морпехи – об "экстракции", "Азов" – хотя бы об эвакуации раненых бойцов.
- Мирных жителей эвакуировали, но все варианты эвакуации бойцов Россия отбрасывала долгое время, хотя Турция готова была вывезти их по морю и гарантировать, что до конца войны те не будут участвовать в боевых действиях в Украине.
- 14 мая боец с позывным "Полиция" рассказал, что на "Азовстали" около 600 раненых, почти нет медикаментов, воды и еды. Жены защитников Мариуполя призывали мировое сообщество добиваться освобождения всего гарнизона, а не только тяжелораненых.
- 16 мая россияне продолжали попытки зайти на завод или заблокировать выход из бункеров "Азовстали", а затем заявили, что якобы договорились с украинскими защитниками о вывозе раненых бойцов на оккупированную территорию.
- В Генштабе ВСУ заявили, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и теперь у командиров есть приказ сохранить жизнь личного состава. В Минобороны объяснили, что нет другого варианта спасения защитников из "Азовстали", кроме как выйти к противнику.
- Западные СМИ сообщали, что 17 мая с "Азовстали" выехали, по меньшей мере, 7 автобусов с украинскими бойцами под контролем российских оккупантов. 256 защитников, включая 51 раненого, вывезли в колонию в Еленовке. Украинских бойцов будут допрашивать.