Спецназовцы разведали, артиллерия уничтожила: вражеские танки сгорели
Украинские военные уничтожили вражескую технику и блиндаж российских оккупантов в Харьковской области.
Источник: пресс-центр командования Сил специальных операций ВСУ
Детали: В Харьковской области во время проведения разведывательных мероприятий украинские воины обнаружили скопление вражеской техники. Это были тяжелобронированные и легкобронированные машины.
Через час после определения приоритетных целей для поражения, воины Движения сопротивления скоординировали подразделение одной из артиллерийских бригад и корректировали огонь артиллеристов по вражеским целям.
В результате совместной работы воинов Сил обороны Украины потери россиян составили:
- Танк Т-90 – уничтожено
- Танк Т-80БВМ – уничтожено
- МТЛБ – уничтожено
- МТЛБ – повреждено
Сообщается, что также метким попаданием был поражен блиндаж противника. Потери среди личного состава российских оккупантов – уточняются.