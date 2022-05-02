Спецназовцы разведали, артиллерия уничтожила: вражеские танки сгорели

Украинские военные уничтожили вражескую технику и блиндаж российских оккупантов в Харьковской области.

Источник: пресс-центр командования Сил специальных операций ВСУ

Детали: В Харьковской области во время проведения разведывательных мероприятий украинские воины обнаружили скопление вражеской техники. Это были тяжелобронированные и легкобронированные машины.

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Через час после определения приоритетных целей для поражения, воины Движения сопротивления скоординировали подразделение одной из артиллерийских бригад и корректировали огонь артиллеристов по вражеским целям.

В результате совместной работы воинов Сил обороны Украины потери россиян составили:

Танк Т-90 – уничтожено

Танк Т-80БВМ – уничтожено

МТЛБ – уничтожено

МТЛБ – повреждено

Сообщается, что также метким попаданием был поражен блиндаж противника. Потери среди личного состава российских оккупантов – уточняются.