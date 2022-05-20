Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Командир "Азова" надеется, что тела погибших бойцов с "Азовстали" передадут родным

Елена РощинаПятница, 20 мая 2022, 13:38
Денис Прокопенко, скриншот

Командир полка Национальной гвардии Украины "Азов" Денис Прокопенко заявил, что тяжелораненые бойцы с завода "Азовсталь" получили помощь и будут доставлены на подконтрольную Украине территорию, а в отношении погибших защитников Мариуполя "процесс продолжается".

Источник: видеообращение командира полка "Азов" подполковника Дениса Прокопенко, Азов - Мариуполь

Прямая речь: "86 дней обороны Мариуполя. Высшее военное руководство дало приказ о сохранении жизни и здоровья военнослужащих гарнизона и прекращении обороны города.

Несмотря на тяжелые бои, круговую оборону и отсутствие снабжения, мы постоянно подчеркивали три важных для нас условия, а именно: гражданские, раненые и погибшие.

Гражданских удалось эвакуировать.

Тяжелораненые получили необходимую помощь и их удалось эвакуировать с последующим обменом и доставкой на территорию, подконтрольную Украине.

По поводу погибших Героев процесс продолжается. Надеюсь, в ближайшее время родные и вся Украина смогут с почестями похоронить своих воинов. Слава Украине!".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Ранее сообщалось, что бойцы "Азова" с 16 мая выходят из бункеров завода "Азовсталь": тяжелораненых доставили в больницу в ОРДО, других россияне удерживают и допрашивают. Судьба погибших Героев была неизвестна.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с 16 мая по 20 мая "сдались в плен" уже 1908 украинских "националистов" с завода "Азовсталь", а до этого там "сложили оружие 1387 морпехов".

По словам Шойгу, с завода также были спасены 177 мирных граждан, в том числе 85 женщин и 47 детей.

Украинская сторона практически не комментируют операцию по спасению гарнизона "Мариуполь", власти лишь подтвердили приказ сохранить жизни личного состава с заблокированного россиянами завода "Азовсталь".  

19 мая заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь сообщил, что руководство и он еще остаются на территории завода "Азовсталь".

Читайте также: Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис): Мы сделали все возможное и невозможное, чтобы оттянуть на себя превосходящие силы противника

Предыстория:

УП, исправлено
Темы: МариупольАзоввойна
Главное сегодня

ПВО для Украины: в новом пакете помощи от США есть ЗРК Patriot – WP

При обороне Мариуполя погибло много летчиков, 90% не возвращались – Зеленский

Венедиктова назвала командира роты, приказывавшего убивать гражданских в Киевской области

Генсеку ООН передали личное "послание" от Лукашенко

видео, доповненоРоссийская ракета упала под Одессой

Метро в Харькове возобновит работу 24 мая - мэр

Все новости...
Мариуполь
Британская разведка: войскам РФ из Мариуполя нужна передышка, но ее могут не дать
В СМИ обнародовали кадры из камеры парамедика "Тайры", взятой в плен в Мариуполе
Бойцы "Азова" вышли на связь: командование все еще на "Азовстали"
Последние новости
01:37
В Мелитополе оккупанты раздают пенсионерам деньги в обмен на персональные данные - ОВА
00:58
Канада предоставит Украине дополнительный кредит почти на $200 млн
00:38
США могут оставить в Европе 100 тысяч военных – СМИ
00:17
Гривна обесценивается – Нацбанк реагирует: экономические итоги дня
23:59
фотоПрокуратура показала последствия обстрелов россиянами ядерной установки в Харькове
23:55
Гайдай о намерении РФ захватить Луганщину: Шойгу не понимает реального положения вещей
23:54
В пятницу Противовоздушная оборона "приземлила" 5 российских целей
23:50
Сербия ввела санкции против Беларуси из-за войны в Украине
23:17
Кабмин создал делегацию для переговоров с ЕС о либерализации грузовых перевозок
23:13
В Конгрессе США угрожают заблокировать торговое соглашение с Британией
Все новости...