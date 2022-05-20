Командир "Азова" надеется, что тела погибших бойцов с "Азовстали" передадут родным
Командир полка Национальной гвардии Украины "Азов" Денис Прокопенко заявил, что тяжелораненые бойцы с завода "Азовсталь" получили помощь и будут доставлены на подконтрольную Украине территорию, а в отношении погибших защитников Мариуполя "процесс продолжается".
Источник: видеообращение командира полка "Азов" подполковника Дениса Прокопенко, Азов - Мариуполь
Прямая речь: "86 дней обороны Мариуполя. Высшее военное руководство дало приказ о сохранении жизни и здоровья военнослужащих гарнизона и прекращении обороны города.
Несмотря на тяжелые бои, круговую оборону и отсутствие снабжения, мы постоянно подчеркивали три важных для нас условия, а именно: гражданские, раненые и погибшие.
Гражданских удалось эвакуировать.
Тяжелораненые получили необходимую помощь и их удалось эвакуировать с последующим обменом и доставкой на территорию, подконтрольную Украине.
По поводу погибших Героев процесс продолжается. Надеюсь, в ближайшее время родные и вся Украина смогут с почестями похоронить своих воинов. Слава Украине!".
Детали: Ранее сообщалось, что бойцы "Азова" с 16 мая выходят из бункеров завода "Азовсталь": тяжелораненых доставили в больницу в ОРДО, других россияне удерживают и допрашивают. Судьба погибших Героев была неизвестна.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с 16 мая по 20 мая "сдались в плен" уже 1908 украинских "националистов" с завода "Азовсталь", а до этого там "сложили оружие 1387 морпехов".
По словам Шойгу, с завода также были спасены 177 мирных граждан, в том числе 85 женщин и 47 детей.
Украинская сторона практически не комментируют операцию по спасению гарнизона "Мариуполь", власти лишь подтвердили приказ сохранить жизни личного состава с заблокированного россиянами завода "Азовсталь".
19 мая заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь сообщил, что руководство и он еще остаются на территории завода "Азовсталь".
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Предыстория:
- Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя были заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские. Морпехи просили об "экстракции", "Азов" – хотя бы об эвакуации раненых бойцов.
- Мирных жителей эвакуировали, но все варианты эвакуации бойцов Россия отбрасывала долгое время, хотя Турция готова была вывезти их по морю и гарантировать, что до конца войны те не будут участвовать в боевых действиях в Украине.
- 14 мая боец с позывным "Полиция" рассказал, что на "Азовстали" около 600 раненых, почти нет медикаментов, воды и еды. Жены защитников Мариуполя призывали мировое сообщество добиваться освобождения всего гарнизона, а не только тяжелораненых.
- 16 мая россияне продолжили попытки зайти на завод или заблокировать выход из бункеров "Азовстали", а затем заявили, что договорились с украинскими защитниками о вывозе раненых бойцов на оккупированную территорию.
- В Генштабе ВСУ заявили, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и теперь у командиров есть приказ сохранить жизнь личного состава. В Минобороны объяснили, что нет другого варианта спасения защитников из "Азовстали", кроме как выйти к противнику.