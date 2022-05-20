Командир "Азова" надеется, что тела погибших бойцов с "Азовстали" передадут родным

Командир полка Национальной гвардии Украины "Азов" Денис Прокопенко заявил, что тяжелораненые бойцы с завода "Азовсталь" получили помощь и будут доставлены на подконтрольную Украине территорию, а в отношении погибших защитников Мариуполя "процесс продолжается".

Источник: видеообращение командира полка "Азов" подполковника Дениса Прокопенко, Азов - Мариуполь

Прямая речь: "86 дней обороны Мариуполя. Высшее военное руководство дало приказ о сохранении жизни и здоровья военнослужащих гарнизона и прекращении обороны города.

Несмотря на тяжелые бои, круговую оборону и отсутствие снабжения, мы постоянно подчеркивали три важных для нас условия, а именно: гражданские, раненые и погибшие.

Гражданских удалось эвакуировать.

Тяжелораненые получили необходимую помощь и их удалось эвакуировать с последующим обменом и доставкой на территорию, подконтрольную Украине.

По поводу погибших Героев процесс продолжается. Надеюсь, в ближайшее время родные и вся Украина смогут с почестями похоронить своих воинов. Слава Украине!".

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Детали: Ранее сообщалось, что бойцы "Азова" с 16 мая выходят из бункеров завода "Азовсталь": тяжелораненых доставили в больницу в ОРДО, других россияне удерживают и допрашивают. Судьба погибших Героев была неизвестна.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с 16 мая по 20 мая "сдались в плен" уже 1908 украинских "националистов" с завода "Азовсталь", а до этого там "сложили оружие 1387 морпехов".

По словам Шойгу, с завода также были спасены 177 мирных граждан, в том числе 85 женщин и 47 детей.

Украинская сторона практически не комментируют операцию по спасению гарнизона "Мариуполь", власти лишь подтвердили приказ сохранить жизни личного состава с заблокированного россиянами завода "Азовсталь".

19 мая заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь сообщил, что руководство и он еще остаются на территории завода "Азовсталь".

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