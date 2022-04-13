Марченко обратилась к Зеленскому: требует освободить Медведчука
На Youtube-канале супруги Медведчука Оксаны Марченко появилось видео с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием "немедленно осовбодить ее мужа, лидера оппозиции".
Источник: Youtube
Прямая речь: "Его жизнь должна быть вне опасности. Я жду вашего ответа".
Детали: На видео, обнародованном 13 апреля, Марченко заявляет, что СБУ незаконно удерживает ее мужа. Мол, Медведчук не нарушал никаких законов Украины, не покидал ее территорию, и "всегда был за мир", а его "преследование является политическим".
На другом видео Марченко (также на русском языке) обращается к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой помочь ее семье посредничеством в "этот черный день".
Эти сообщения продублированы также в Telegram-канале Марченко.
Этому предшествовало: 12 апреля стало известно о задержании в Украине Виктора Медведчука, который в феврале сбежал из-под домашнего ареста и теперь пытался покинуть Украину. Сначала в телеграмм-канале президента Владимира Зеленского появилась фотография Медведчука в военной форме и в наручниках. Затем появились детали спецоперации СБУ.
Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских граждан, которые находятся в плену российских военных, а правоохранительным органам Украины рассмотреть такую возможность.
В Кремле заявили, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" кум Путина Виктор Медведчук не гражданин России и они не знают, хочет ли он участия РФ в разрешении его судьбы.
Предыстория:
- С мая 2021 года Медведчук находился под домашним арестом по подозрению в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов (нефти и газа) в оккупированном Крыму, с октября – еще и по подозрению в госизмене и содействии деятельности террористической организации через схемы покупки угля в ОРДЛО.
- За 5 дней до вторжения России в Украину жена Медведчука Оксана Марченко уехала в Беларусь, затем опубликовала видео из Москвы. 21 февраля из особняка Медведчука в Киеве вывозили имущество. 27 февраля стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.
- Розыском беглого депутата занимались спецгруппа Службы безопасности совместно с прокурорами. В Офисе генерального прокурора уверяли, что Медведчук не сбежал за границу.
- 18 марта суд разрешил заочно арестовать Медведчука.
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