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Марченко обратилась к Зеленскому: требует освободить Медведчука

Валентина РоманенкоСреда, 13 апреля 2022, 17:44
Марченко обратилась к Зеленскому: требует освободить Медведчука
скриншот

На Youtube-канале супруги Медведчука Оксаны Марченко появилось видео с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием "немедленно осовбодить ее мужа, лидера оппозиции".

Источник: Youtube

Прямая речь: "Его жизнь должна быть вне опасности. Я жду вашего ответа".

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Детали: На видео, обнародованном 13 апреля, Марченко заявляет, что СБУ незаконно удерживает ее мужа. Мол, Медведчук не нарушал никаких законов Украины, не покидал ее территорию, и "всегда был за мир", а его "преследование является политическим".

На другом видео Марченко (также на русском языке) обращается к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой помочь ее семье посредничеством в "этот черный день".

ВИДЕО ДНЯ

Эти сообщения продублированы также в Telegram-канале Марченко.

Этому предшествовало: 12 апреля стало известно о задержании в Украине Виктора Медведчука, который в феврале сбежал из-под домашнего ареста и теперь пытался покинуть Украину. Сначала в телеграмм-канале президента Владимира Зеленского появилась фотография Медведчука в военной форме и в наручниках. Затем появились детали спецоперации СБУ.

Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских граждан, которые находятся в плену российских военных, а правоохранительным органам Украины рассмотреть такую ​​возможность.

В Кремле заявили, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" кум Путина Виктор Медведчук не гражданин России и они не знают, хочет ли он участия РФ в разрешении его судьбы.

Предыстория:

Знать больше: Беглец №1. В поисках Медведчука

Темы: Медведчук
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