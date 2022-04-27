Песков: Об обмене Медведчука на украинских военных речь не идет
Среда, 27 апреля 2022, 14:02
В Кремле не рассматривают возможность забрать кума Владимира Путина Виктора Медведчука в обмен на освобождение украинских военных.
Источник: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, РИА Новости
Детали: Российское пропагандистское агентство сообщило, что Песков о возможности обмена Медведчука на украинских военных сказал так: "Об этом речи не ведется".
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Этому предшествовало:
- Президент Владимир Зеленский предлагал России обменять Виктора Медведчука на украинских граждан. Позже жена нардепа Оксана Марченко и сам Медведчук просили об обмене.
- Медведчук предлагал обменять его на защитников и жителей Мариуполя.
- Марченко предлагала россиянам отдать за Медведчука граждан Великобритании, попавших в плен в Украине. Британцы Шон Пиннер и Айден Аслин появились на российском государственном телевидении и попросили обменять их на Медведчука.
- Британский министр по делам Северной Ирландии Брендон Льюис заявил, что Лондон "не будет искать способы, как помочь России" с обменом Медведчука. Позже эту позицию подтвердил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Предыстория:
- С мая 2021 года Медведчук находился под домашним арестом по подозрению в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов (нефти и газа) в оккупированном Крыму, с октября – еще и по подозрению в госизмене и содействии деятельности террористической организации через схемы покупки угля в ОРДЛО.
- За 5 дней до вторжения России в Украину жена Медведчука Оксана Марченко уехала в Беларусь, затем в Москву. 21 февраля из особняка Медведчука в Киеве вывозили имущество. 23 февраля Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.
- 18 марта 2022 года суд разрешил заочно арестовать Медведчука.
- 12 апреля стало известно о задержании в Украине Виктора Медведчука, который пытался покинуть Украину. СБУ провела спецоперацию.
- 16 апреля Лычаковский районный суд Львова отправил Медведчука под арест без права внесения залога.
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