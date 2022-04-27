Песков: Об обмене Медведчука на украинских военных речь не идет

Виктор Медведчук после задержания, фото из Телеграмм Владимира Зеленского

В Кремле не рассматривают возможность забрать кума Владимира Путина Виктора Медведчука в обмен на освобождение украинских военных.

Источник: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, РИА Новости

Детали: Российское пропагандистское агентство сообщило, что Песков о возможности обмена Медведчука на украинских военных сказал так: "Об этом речи не ведется".

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