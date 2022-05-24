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В Кремле уже присматривают приемника Путина – СМИ

Ирина БалачукВторник, 24 мая 2022, 10:09
В Кремле уже присматривают приемника Путина – СМИ
Владимир Путин. Фото kremlin.ru

За три месяца войны в Украине президент России Владимир Путин настроил против себя и "партию войны", и тех, кто хочет мира, – в Кремле надеются, что "в обозримой перспективе" он уйдет, и уже ищут приемника.

Источник: "Медуза" со ссылкой на источники

Детали: По данным издания, за время войны общий настрой российских элит успел полностью поменяться несколько раз – от растерянности в начале и "патриотического подъема" в апреле до пессимизма спустя три месяца после вторжения.

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По словам источников издания, близких к Кремлю, теперь очень многие недовольны лично Владимиром Путиным. Причем этой позиции придерживаются и те, кто выступает за продолжение войны, и те, кто хочет мира.

Собеседники "Медузы" отмечают, что в Кремле негласно обсуждаются даже фигуры преемников президента. Среди них мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и первый заместитель главы АП Сергей Кириенко, который недавно стал кремлевским куратором Донбасса.

По данным собеседников издания, пока речь идет не о том, чтобы прямо сейчас свергнуть президента РФ, но все чаще обсуждается тема "будущего после Путина" и "есть понимание, или пожелание, что в достаточно обозримой перспективе управлять государством он не будет".  

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Вместе с тем они подчеркивают, что Путин может покинуть пост президента только при серьезном ухудшении состояния здоровья.

Поэтому недовольство высокопоставленных чиновников ни в чем, кроме разговоров друг с другом, не проявляется.  

Тем временем в Кремле не отказались от идеи провести референдумы по присоединению к России самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также оккупированной российскими войсками Херсонской области.

Когда именно они могут пройти, зависит от ситуации на фронте. Но сейчас собеседники "Медузы" самой реалистичной датой называют 11 сентября – единый день голосования в РФ.  

Предыстория:

  • Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что на президента России Владимира Путина было покушение после начала войны против Украины.

Темы: РосcияПутинвойна
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