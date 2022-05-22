У Лукашенко заговорили о появлении "украинских диверсантов" на территории Беларуси

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что на территорию Беларуси якобы заходят "украинские диверсионно-разведывательные группы".

Источник: Вольфович в эфире белорусского телеканала "Беларусь-1"

Прямая речь Вольфовича: "Идет инженерное оборудование участков вдоль украинско-белорусской границы, минирование, осуществление завалов, действия диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию".

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Детали: Никаких доказательств обнаружения, задержания или ликвидации белорусскими военными так называемых "украинских ДРГ" Вольфович не предоставил. Карту, где указано, как готовился удар по Беларуси, он тоже не принес.

Кроме того, белорусские власти насчитали со стороны Украины группировку войск численностью около 20,5 тысяч человек. Дескать, на Ровенском направлении зафиксировали группировки 10,5 тысячи человек, Киевском – 5,5 тысячи и Черниговском – 4,5 тысячи.

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