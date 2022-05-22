У Лукашенко заговорили о появлении "украинских диверсантов" на территории Беларуси

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что на территорию Беларуси якобы заходят "украинские диверсионно-разведывательные группы".

Источник: Вольфович в эфире белорусского телеканала "Беларусь-1"

Прямая речь Вольфовича: "Идет инженерное оборудование участков вдоль украинско-белорусской границы, минирование, осуществление завалов, действия диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию".

Детали: Никаких доказательств обнаружения, задержания или ликвидации белорусскими военными так называемых "украинских ДРГ" Вольфович не предоставил. Карту, где указано, как готовился удар по Беларуси, он тоже не принес.

Кроме того, белорусские власти насчитали со стороны Украины группировку войск численностью около 20,5 тысяч человек. Дескать, на Ровенском направлении зафиксировали группировки 10,5 тысячи человек, Киевском – 5,5 тысячи и Черниговском – 4,5 тысячи.

Предыстория:

Сейчас в Беларуси до начала июня продолжаются плановые мероприятия по проверке боеспособности войск, поэтому группировки белорусской армии осуществляют маневры вдоль украинских границ и проверяют свои ракетные войска и системы ПВО. В то же время в генштабе белорусской армии пугали, что подтянули " силы спецопераций " к границе с Украиной, потому что, мол, ждут провокации и нападения со стороны Вооруженных сил Украины.

21 мая режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко издал распоряжение, позволяющее привлекать для охраны государственной границы внутренние войска

20 мая чиновники Лукашенко повторили, что не будут воевать против Украины и присоединяться к российской войне.

Министерство обороны Великобритании из своих источников сообщает, что Лукашенко пытается избежать прямого участия в войне России против Украины.

5 мая Лукашенко заявил, что российская война против Украины " затянулась ".