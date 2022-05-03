Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Донетчина: председатель ОВА сообщил, сколько гражданских убили и ранили россияне за сутки

Ольга ГлущенкоВторник, 3 мая 2022, 00:23
Донетчина: председатель ОВА сообщил, сколько гражданских убили и ранили россияне за сутки
разрушенный дом в Донецкой области, фото: facebook Кириленко

Глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко сообщил о количестве убитых гражданских в области 2 мая, а также что в Авдеевке перебито электроснабжение.

Источник: Кириленко в Facebook

Прямая речь: "2 мая россияне убили еще одного мирного жителя Донетчины – в Диброве, что в Лиманском районе. Еще 8 человек получили ранения".

Реклама:

Детали: Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана 4 гражданским, раненым в Луганской области.

Удалось также уточнить информацию об 1 погибшем в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

 

Кириленко сообщил и о том, что в Авдеевке 2 мая разрушен жилой дом и перебиты поставки электричества.

ВИДЕО ДНЯ

Под постоянным огнем российских оккупантов Угледар, Марьинка, Красногоровка, Лиман.

Враг применяет артиллерию, авиацию, фосфорные боеприпасы, обстреливая не только города, но и небольшие селения. Ежедневно поступает информация об убитых и раненых гражданских.

В этой связи председатель ОВА в очередной раз призвал мирных жителей эвакуироваться из Донецкой области.

Темы: Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Донецкая область
В Донецкой области россияне разрушили дом, убили мужчину и ранили еще 5 человек
"Совы" и Shadow уничтожили антидроновий расчет россиян беспилотником-камикадзе
Россияне в Угледаре попали в многоэтажку: убиты два человека, еще двое ранены
Последние новости
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
Все новости...
Реклама: