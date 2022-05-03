Донетчина: председатель ОВА сообщил, сколько гражданских убили и ранили россияне за сутки

Глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко сообщил о количестве убитых гражданских в области 2 мая, а также что в Авдеевке перебито электроснабжение.

Источник: Кириленко в Facebook

Прямая речь: "2 мая россияне убили еще одного мирного жителя Донетчины – в Диброве, что в Лиманском районе. Еще 8 человек получили ранения".

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Детали: Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана 4 гражданским, раненым в Луганской области.

Удалось также уточнить информацию об 1 погибшем в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

Кириленко сообщил и о том, что в Авдеевке 2 мая разрушен жилой дом и перебиты поставки электричества.

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Под постоянным огнем российских оккупантов Угледар, Марьинка, Красногоровка, Лиман.

Враг применяет артиллерию, авиацию, фосфорные боеприпасы, обстреливая не только города, но и небольшие селения. Ежедневно поступает информация об убитых и раненых гражданских.

В этой связи председатель ОВА в очередной раз призвал мирных жителей эвакуироваться из Донецкой области.