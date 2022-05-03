РФ готовится эвакуировать семьи российских офицеров из Приднестровья – Генштаб ВСУ

По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, из непризнанного Приднестровья готовятся эвакуировать семьи российских офицеров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 3 мая.

В отношении Приднестровья отмечают, что ситуация остается сложной, подразделения оперативной группы российских войск остаются в полной боевой готовности.

"Вооруженные формирования Приднестровского региона Республики Молдова несут службу в усиленном режиме. Проводится подготовка к эвакуации семей офицеров оперативной группы российских войск", - отмечают в строительстве.

Ранее 3 мая в так называемом "министерстве внутренних дел" непризнанного Приднестровья заявили, что обнаружили якобы украинский дрон со взрывным устройством и "предотвратили попытку теракта".

Напомним, после 22 апреля, когда представитель армии РФ заявил, что задача российских войск на "второй фазе спецоперации" в Украине - установление "полного контроля над Донбассом и Южной Украиной" и выход в Приднестровье, в регионе произошла серия терактов без пострадавших.

В НАТО ожидают дальнейших провокаций в непризнанном Приднестровье и считают, что их цель – создать проблемы для Украины, а военной угрозы для самой Молдовы пока нет.

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Минобороны Молдовы заявило, что пока не видит признаков того, что Россия может готовить нападение на Молдову.

Об обострении ситуации в Приднестровье смотрите в видеопояснении "Европейской правды" или читайте в текстовой версии: Приднестровская спецоперация. Что стоит за терактами в Молдове и как должна действовать Украина.