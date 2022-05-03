Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ готовится эвакуировать семьи российских офицеров из Приднестровья – Генштаб ВСУ

Вторник, 3 мая 2022, 21:44

По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, из непризнанного Приднестровья готовятся эвакуировать семьи российских офицеров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 3 мая.

В отношении Приднестровья отмечают, что ситуация остается сложной, подразделения оперативной группы российских войск остаются в полной боевой готовности.

"Вооруженные формирования Приднестровского региона Республики Молдова несут службу в усиленном режиме. Проводится подготовка к эвакуации семей офицеров оперативной группы российских войск", - отмечают в строительстве.

Ранее 3 мая в так называемом "министерстве внутренних дел" непризнанного Приднестровья заявили, что обнаружили якобы украинский дрон со взрывным устройством и "предотвратили попытку теракта".

Напомним, после 22 апреля, когда представитель армии РФ заявил, что задача российских войск на "второй фазе спецоперации" в Украине - установление "полного контроля над Донбассом и Южной Украиной" и выход в Приднестровье, в регионе произошла серия терактов без пострадавших.

В НАТО ожидают дальнейших провокаций в непризнанном Приднестровье и считают, что их цель – создать проблемы для Украины, а военной угрозы для самой Молдовы пока нет.

ВИДЕО ДНЯ

Минобороны Молдовы заявило, что пока не видит признаков того, что Россия может готовить нападение на Молдову.

Об обострении ситуации в Приднестровье смотрите в видеопояснении "Европейской правды" или читайте в текстовой версии: Приднестровская спецоперация. Что стоит за терактами в Молдове и как должна действовать Украина.

Темы: РосcияПриднестровьевойна
Главное сегодня

Вблизи границы c Харьковской областью россияне сосредоточили до 40 вертолетов – Генштаб

В Украине после нападения РФ резко изменилось отношение к 9 мая – опрос

Главный раввин России призвал Лаврова извиниться за слова о Гитлере

фотоИнститут нацпамяти предложил лозунг на 9 мая

В Драмтеатре Мариуполя погибли 600 людей – СМИ

видеоСБУ публикует видео признания оккупанта в убийстве мирного населения

Все новости...
Росcия
Перехват: россиянин признается, что наслаждается пыткой украинцев. Мать отвечает, что тоже "кайфовала бы"
В МИД напомнили Папе Римскому, кто ответственен за войну
Один из главных пропагандистов Кремля приехал в Мариуполь
Последние новости
20:15
Железняк: "Война будет продолжаться долго. Почему это хорошо для Украины"
20:11
Взрывная рогатка: как украинский сапер использует "творческий подход" в борьбе с врагом
20:07
Второй день подряд воздушная тревога во всех областях, кроме оккупированных регионов
20:07
Родные и друзья защитников Мариуполя просят мир об эвакуации всех из "Азовстали"
20:00
Нидерланды могут отправить Украине больше тяжелого вооружения
19:53
Садовый предлагает национализировать завод "ЛАЗ"
19:40
90% гаубиц, которые пообещали власти США, уже передали в ВСУ
19:31
Арахамия подтвердил, что россияне прорвались на "Азовсталь"
19:23
Сообщение Киев-Житомир по Варшавской трассе возобновили
19:02
Россияне пытались "проэкспортировать" в Египет украденное украинское зерно
Все новости...