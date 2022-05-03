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РФ готується евакуювати сім'ї російських офіцерів з Придністров'я – Генштаб ЗСУ

Вівторок, 3 травня 2022, 21:44

За інформацією Генштабу Збройних сил України, з невизнаного Придністров’я готуються евакуювати родини російських офіцерів. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 3 травня.

Щодо Придністров’я зазначають, що ситуація залишається складною, підрозділи оперативної групи російських військ залишаються у повній бойовій готовності.

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"Збройні формування Придністровського регіону Республіки Молдова несуть службу у посиленому режимі. Проводиться підготовка до евакуації родин офіцерів оперативної групи російських військ", - зазначають у зведенні. 

Раніше 3 травня у так званому "міністерстві внутрішніх справ" невизнаного Придністров’я заявили, що виявили нібито український дрон з вибуховим пристроєм та "запобігли спробі теракту".

Нагадаємо, після 22 квітня, коли представник армії РФ заявив, що завданням російських військ на "другій фазі спецоперації" в Україні є встановлення "повного контролю над Донбасом та Південною Україною" та вихід до Придністров'я, у регіоні сталася серія терактів без постраждалих. 

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У НАТО очікують подальших провокацій у невизнаному Придністров’ї та вважають, що їхня мета - створити проблеми для України, а військової загрози для самої Молдови поки немає

Міноборони Молдови заявило, що поки не бачить ознак того, що Росія може готувати напад на Молдову.  

Про загострення ситуації у Придністров'ї дивіться відеопояснення "Європейської правди", або читайте у текстовій версії: Придністровська спецоперація. Що стоїть за терактами у Молдові та як має діяти Україна.

Теми: РосіяПридністров'явійна
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