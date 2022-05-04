Второй день подряд воздушная тревога во всех областях: в двух городах слышали взрывы

Второй день подряд из-за ракетных атак российских оккупантов во многих областях Украины, кроме оккупированных Крыма и Херсонской области, объявлен сигнал воздушной тревоги.

Источник: правительственная служба по уведомлению гражданского населения

Детали: Мэр Днепра Борис Филатов в 20:13 сообщил, что россияне попали в центр города. Перед этим очевидцы сообщали о взрывах и значительном дыме в областном центре.

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В Черкасской области военная администрация сообщает, что была слышна работа противовоздушной обороны.

Предыстория:

Вчера 3 мая около 19:00 по всем областям Украины, за исключением захваченных территорий, объявили воздушную тревогу. Российские оккупанты нанесли ракетные удары по электроснабжению железнодорожного сообщения в западных и центральных областях.

Также россияне нанесли первый ракетный удар с начала полномасштабной войны по Закарпатью.

Наибольшее количество ракет попало в объекты железной дороги возле Львова. Несколько ракет сбили в Винницкой области.

Утром 4 мая полсотни пассажирских поездов существенно задерживались из-за ракетных ударов россиян 3 мая.

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