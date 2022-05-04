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Второй день подряд воздушная тревога во всех областях: в двух городах слышали взрывы

Денис КарловскийСреда, 4 мая 2022, 20:07
карта: alerts.in.ua

Второй день подряд из-за ракетных атак российских оккупантов во многих областях Украины, кроме оккупированных Крыма и Херсонской области, объявлен сигнал воздушной тревоги.

Источник: правительственная служба по уведомлению гражданского населения

Детали: Мэр Днепра Борис Филатов в 20:13 сообщил, что россияне попали в центр города. Перед этим очевидцы сообщали о взрывах и значительном дыме в областном центре.

В Черкасской области военная администрация сообщает, что была слышна работа противовоздушной обороны.

Предыстория:

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Темы: войнаВоенное положениеобстрелРосcия
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