Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Второй день подряд воздушная тревога во всех областях: в двух городах слышали взрывы

Денис КарловскийСреда, 4 мая 2022, 20:07
Второй день подряд воздушная тревога во всех областях: в двух городах слышали взрывы
карта: alerts.in.ua

Второй день подряд из-за ракетных атак российских оккупантов во многих областях Украины, кроме оккупированных Крыма и Херсонской области, объявлен сигнал воздушной тревоги.

Источник: правительственная служба по уведомлению гражданского населения

Детали: Мэр Днепра Борис Филатов в 20:13 сообщил, что россияне попали в центр города. Перед этим очевидцы сообщали о взрывах и значительном дыме в областном центре.

Реклама:

В Черкасской области военная администрация сообщает, что была слышна работа противовоздушной обороны.

Предыстория:

Дополняется...

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаВоенное положениеобстрелРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
война
Россияне потратили 60% времени и ресурсов на первую линию обороны, которую прорвали ВСУ — Тарнавский
На Таврийском направлении россияне за сутки потеряли 289 человек
Россияне в Угледаре попали в многоэтажку: убиты два человека, еще двое ранены
Последние новости
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запустили ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
Все новости...
Реклама: