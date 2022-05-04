Второй день подряд воздушная тревога во всех областях: в двух городах слышали взрывы
Среда, 4 мая 2022, 20:07
Второй день подряд из-за ракетных атак российских оккупантов во многих областях Украины, кроме оккупированных Крыма и Херсонской области, объявлен сигнал воздушной тревоги.
Источник: правительственная служба по уведомлению гражданского населения
Детали: Мэр Днепра Борис Филатов в 20:13 сообщил, что россияне попали в центр города. Перед этим очевидцы сообщали о взрывах и значительном дыме в областном центре.
В Черкасской области военная администрация сообщает, что была слышна работа противовоздушной обороны.
Предыстория:
- Вчера 3 мая около 19:00 по всем областям Украины, за исключением захваченных территорий, объявили воздушную тревогу. Российские оккупанты нанесли ракетные удары по электроснабжению железнодорожного сообщения в западных и центральных областях.
- Также россияне нанесли первый ракетный удар с начала полномасштабной войны по Закарпатью.
- Наибольшее количество ракет попало в объекты железной дороги возле Львова. Несколько ракет сбили в Винницкой области.
- Утром 4 мая полсотни пассажирских поездов существенно задерживались из-за ракетных ударов россиян 3 мая.
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