Чтобы избежать осмотров на границе, Григорий Суркис использует диппаспорт
Народный депутат Григорий Суркис, который мог вывезти без декларации ценное имущество после начала полномасштабной войны, начал использовать дипломатический паспорт для пересечения границы во избежание осмотра и проверок пограничниками.
Источник: источники "Украинской правды" в пограничной службе, комментарий МИД Украины
Детали: Источники УП сообщили, что нардеп Григорий Суркис начал использовать дипломатический паспорт для пересечения границы. Наличие диппаспорта у путешествующего не предусматривает осмотр вещей таможенниками, а также позволяет пройти паспортный контроль без очередей.
1 мая Суркис вернулся в Украину через пограничный пункт Краковец на границе с Польшей, а 4 мая снова выехал из страны.
Пресс-секретарь МИД Украины заявил, что народные депутаты имеют право использовать дипломатический паспорт только для официальных командировок. По возвращении из командировки нардеп должен в течение 10 дней вернуть диппаспорт на хранение в МИД.
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Предыстория:
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- В начале полномасштабного вторжения России в Украину братья Григорий и Игорь Суркисы уехали за границу. Источники УП в правоохранительных органах передали детали выезда братьев 26 февраля совместно с их родственниками-мужчинами, подлежащими ограничениям на выезд за границу из-за общей мобилизации. Кроме того, Суркисы задекларировали более 17 миллионов долларов у венгерских таможенников, но не сообщили об этом украинским таможенникам.
- Государственное бюро расследований возбудило уголовные дела против таможенников, выпустивших Суркисов и пассажиров их авто с нарушением законодательства.
- 26 марта пресс-служба президента ФК "Динамо" Игоря Суркиса обнародовала переводы документов с венгерской таможни, которые якобы свидетельствуют об отсутствии претензий к ним со стороны правоохранителей касательно декларации на границе наличных.
- 22 апреля украинские пограничники остановили Григория Суркиса на пункте "Краковец", поскольку он не задекларировал 13 дорогостоящих часов и пытался выехать через "зеленый коридор". Вскоре стало известно, что нардеп уехал в Польшу, а часы остались на границе.
- Пресс-служба нардепа объяснила, что он находится на лечении в Польше между заседаниями парламента, а часы оставил своему личному помощнику.