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Чтобы избежать осмотров на границе, Григорий Суркис использует диппаспорт

Михаил Ткач, Денис КарловскийСреда, 4 мая 2022, 22:35
Чтобы избежать осмотров на границе, Григорий Суркис использует диппаспорт
дипломатический паспорт григория суркиса. фото: михаил ткач, уп

Народный депутат Григорий Суркис, который мог вывезти без декларации ценное имущество после начала полномасштабной войны, начал использовать дипломатический паспорт для пересечения границы во избежание осмотра и проверок пограничниками.

Источник: источники "Украинской правды" в пограничной службе, комментарий МИД Украины

Детали: Источники УП сообщили, что нардеп Григорий Суркис начал использовать дипломатический паспорт для пересечения границы. Наличие диппаспорта у путешествующего не предусматривает осмотр вещей таможенниками, а также позволяет пройти паспортный контроль без очередей.

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1 мая Суркис вернулся в Украину через пограничный пункт Краковец на границе с Польшей, а 4 мая снова выехал из страны.

Пресс-секретарь МИД Украины заявил, что народные депутаты имеют право использовать дипломатический паспорт только для официальных командировок. По возвращении из командировки нардеп должен в течение 10 дней вернуть диппаспорт на хранение в МИД.

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Предыстория:

  • В начале полномасштабного вторжения России в Украину братья Григорий и Игорь Суркисы уехали за границу. Источники УП в правоохранительных органах передали детали выезда братьев 26 февраля совместно с их родственниками-мужчинами, подлежащими ограничениям на выезд за границу из-за общей мобилизации. Кроме того, Суркисы задекларировали более 17 миллионов долларов у венгерских таможенников, но не сообщили об этом украинским таможенникам.
  • Государственное бюро расследований возбудило уголовные дела против таможенников, выпустивших Суркисов и пассажиров их авто с нарушением законодательства.
  • 26 марта пресс-служба президента ФК "Динамо" Игоря Суркиса обнародовала переводы документов с венгерской таможни, которые якобы свидетельствуют об отсутствии претензий к ним со стороны правоохранителей касательно декларации на границе наличных.
  • 22 апреля украинские пограничники остановили Григория Суркиса на пункте "Краковец", поскольку он не задекларировал 13 дорогостоящих часов и пытался выехать через "зеленый коридор". Вскоре стало известно, что нардеп уехал в Польшу, а часы остались на границе.
  • Пресс-служба нардепа объяснила, что он находится на лечении в Польше между заседаниями парламента, а часы оставил своему личному помощнику.

Темы: СуркискоррупцияграницаПограничная служба
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