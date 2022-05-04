Чтобы избежать осмотров на границе, Григорий Суркис использует диппаспорт

Народный депутат Григорий Суркис, который мог вывезти без декларации ценное имущество после начала полномасштабной войны, начал использовать дипломатический паспорт для пересечения границы во избежание осмотра и проверок пограничниками.

Источник: источники "Украинской правды" в пограничной службе, комментарий МИД Украины

Детали: Источники УП сообщили, что нардеп Григорий Суркис начал использовать дипломатический паспорт для пересечения границы. Наличие диппаспорта у путешествующего не предусматривает осмотр вещей таможенниками, а также позволяет пройти паспортный контроль без очередей.

1 мая Суркис вернулся в Украину через пограничный пункт Краковец на границе с Польшей, а 4 мая снова выехал из страны.

Пресс-секретарь МИД Украины заявил, что народные депутаты имеют право использовать дипломатический паспорт только для официальных командировок. По возвращении из командировки нардеп должен в течение 10 дней вернуть диппаспорт на хранение в МИД.

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