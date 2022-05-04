Вторые сутки идут кровопролитные бои на "Азовстали" – обращение "Азова"

В очередном обращении военные полка "Азов" рассказали, что украинские защитники вторые сутки ведут тяжелые бои с российскими оккупантами, прорвавшимися на территорию завода "Азовсталь".

Источник: обращение командира полка "Азов" Дениса Прокопенко

Прямая речь Прокопенко: "Уже второй день, как противник прорвался на территорию завода. Идут тяжелые, кровопролитные бои.

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Я горжусь своими солдатами, прилагающими сверхчеловеческие усилия, чтобы сдерживать натиск противника. Я благодарю весь мир за колоссальную поддержку гарнизона Мариуполь. Наши солдаты этого заслуживают!

Ситуация очень сложная! Но, несмотря ни на что, мы продолжаем выполнять приказ – держать оборону".

Детали: Прокопенко напомнил, что защитники Мариуполя удерживают город уже 70 суток. С 25 апреля они оказались в окружении российскими оккупантами на территории меткомбината "Азовсталь" и ведут операцию по круговой обороне.

ВИДЕО ДНЯ

Российские оккупанты провели штурм и сумели прорваться на территорию, где находятся украинские защитники.

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Предыстория: