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Вторые сутки идут кровопролитные бои на "Азовстали" – обращение "Азова"

Денис КарловскийСреда, 4 мая 2022, 22:57
Вторые сутки идут кровопролитные бои на Азовстали – обращение Азова
бомбардировка завода "азовсталь" россиянами. фото: anadolu agency via getty images

В очередном обращении военные полка "Азов" рассказали, что украинские защитники вторые сутки ведут тяжелые бои с российскими оккупантами, прорвавшимися на территорию завода "Азовсталь".

Источник: обращение командира полка "Азов" Дениса Прокопенко

Прямая речь Прокопенко: "Уже второй день, как противник прорвался на территорию завода. Идут тяжелые, кровопролитные бои.

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Я горжусь своими солдатами, прилагающими сверхчеловеческие усилия, чтобы сдерживать натиск противника. Я благодарю весь мир за колоссальную поддержку гарнизона Мариуполь. Наши солдаты этого заслуживают!

Ситуация очень сложная! Но, несмотря ни на что, мы продолжаем выполнять приказ – держать оборону".

Детали: Прокопенко напомнил, что защитники Мариуполя удерживают город уже 70 суток. С 25 апреля они оказались в окружении российскими оккупантами на территории меткомбината "Азовсталь" и ведут операцию по круговой обороне.

ВИДЕО ДНЯ

Российские оккупанты провели штурм и сумели прорваться на территорию, где находятся украинские защитники.

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Предыстория:

  • Днем 4 мая родные и друзья военных Мариупольского гарнизона вышли на протесты в центре Киева. Они призвали украинское руководство и мировое сообщество объединить усилия, чтобы спасти из окружения защитников Мариуполя.
  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что вторые сутки продолжается штурм позиций украинских защитников на "Азовстали". По его словам, оккупанты уже на территории завода.
  • Ранее источники УП сообщили, что в заблокированном Мариуполе российские военные второй день штурмуют завод "Азовсталь", в подземельях которого остаются украинские защитники и еще не эвакуированные гражданские люди.
  • Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 3 мая выразил свое убеждение, что украинским властям удастся спасти из "Азовстали" и остальных гражданских, и военных.
  • Генеральный директор меткомбината "Азовсталь" Энвер Цкитишвили заявил, что несколько бомбоубежищ на заводе настолько мощны, что способны выдержать прямое попадание ядерного боезаряда.

Темы: АзовМариупольбоевые действиявойна
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