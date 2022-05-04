Вторые сутки идут кровопролитные бои на "Азовстали" – обращение "Азова"
В очередном обращении военные полка "Азов" рассказали, что украинские защитники вторые сутки ведут тяжелые бои с российскими оккупантами, прорвавшимися на территорию завода "Азовсталь".
Источник: обращение командира полка "Азов" Дениса Прокопенко
Прямая речь Прокопенко: "Уже второй день, как противник прорвался на территорию завода. Идут тяжелые, кровопролитные бои.
Я горжусь своими солдатами, прилагающими сверхчеловеческие усилия, чтобы сдерживать натиск противника. Я благодарю весь мир за колоссальную поддержку гарнизона Мариуполь. Наши солдаты этого заслуживают!
Ситуация очень сложная! Но, несмотря ни на что, мы продолжаем выполнять приказ – держать оборону".
Детали: Прокопенко напомнил, что защитники Мариуполя удерживают город уже 70 суток. С 25 апреля они оказались в окружении российскими оккупантами на территории меткомбината "Азовсталь" и ведут операцию по круговой обороне.
Российские оккупанты провели штурм и сумели прорваться на территорию, где находятся украинские защитники.
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Предыстория:
- Днем 4 мая родные и друзья военных Мариупольского гарнизона вышли на протесты в центре Киева. Они призвали украинское руководство и мировое сообщество объединить усилия, чтобы спасти из окружения защитников Мариуполя.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что вторые сутки продолжается штурм позиций украинских защитников на "Азовстали". По его словам, оккупанты уже на территории завода.
- Ранее источники УП сообщили, что в заблокированном Мариуполе российские военные второй день штурмуют завод "Азовсталь", в подземельях которого остаются украинские защитники и еще не эвакуированные гражданские люди.
- Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 3 мая выразил свое убеждение, что украинским властям удастся спасти из "Азовстали" и остальных гражданских, и военных.
- Генеральный директор меткомбината "Азовсталь" Энвер Цкитишвили заявил, что несколько бомбоубежищ на заводе настолько мощны, что способны выдержать прямое попадание ядерного боезаряда.