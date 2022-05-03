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Бункеры "Азовстали" способны выдержать прямое попадание ядерной бомбы – гендиректор завода

"Украинская правда"Вторник, 3 мая 2022, 18:25
Бункеры Азовстали способны выдержать прямое попадание ядерной бомбы – гендиректор завода
Завод "Азовсталь" после авиационной бомбардировки российских оккупантов 22 апреля. фото: anadolu agency via getty images

Руководство завода "Азовстали" заверило, что 5 бомбоубежищ на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе способны выдержать прямое попадание ядерного боезаряда.

Источник: интервью генерального директора ЧАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" Энвера Цкитишвили для международного новостного агентства BBC

Прямая речь Цкитишвили: "В 2014 году, когда Мариуполь попал под прямой обстрел тяжелой артиллерии, и особенно пострадал восточный район – мы начали задумываться над тем, что мы будем делать, и если эскалация пойдет дальше в город.

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Мы начали восстанаваливать бомбоубежища, которые остались со времен Советского Союза. И обратили внимание, что их было 36 штук, и одновременно могли находиться 12 006 человек в этих бомбоубежищах.

И мы задумались: мы понимаем, что на сегодняшний день на комбинате работало 10 847 человек. И поняли, что мы можем из города позвать людей, которые придут и будут спасаться. 

Мы открыли архивы, что в 1977 году, когда реконструировали конверторный цех, часть доменного цеха, коксохимическое производство – мы увидели, что на комбинате были открыты и реконструированы бомбоубежища. Было 5 очень мощных бомбоубежищ, которые выдерживали согласно норм советского законодательства – на тот период времени, архитектурного – порядка попадания одного прямого ядерного удара. Они могли выдержать и спасти людей.

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И мы тогда начали проводить тренировки. Мы все эти годы (с 2014 по февраль 2022 года – ред.) каждый день тренировались, как люди будут спускаться в бомбоубежища, выходить оттуда, кто куда идет и как это будет выглядеть. После 2014 года мы не верили рассказам о том, что все будет хорошо и это все как-то пройдет. Мы понимали, что эскалация возможна и к ней надо готовиться".

Детали: Гендиректор добавил, что минимальная толщина между поверхностью земли и потолком подземных тоннелей составляет 8 метров. Но по его словам, это коммуникационные тоннели, которые являются переходами между разными бункерами, но сами бомбоубежища находятся глубже.

Цкитишвили сказал, что сотрудники завода накануне вторжения России в Украину создали очень большие запасы питьевой воды и продовольствия в бункерах, что позволяет длительное проживание в них. Он убежден, что это помогло защитникам Мариуполя и гражданским удержаться под прямыми бомбардировками российских оккупантов.

Кроме того, он сказал, что в настоящее время в подземных бомбоубежищах завода до сих пор находятся около 300 гражданских лиц, среди них 30-40 – дети. Кроме того, большая часть людей имеют тяжелые ранения и им нужна квалифицированная медицинская помощь.

Цкитишвили рассказал, что ФСБ РФ пыталось допрашивать сотрудников меткомбината, которых насильно депортировали на территорию, подконтрольную россиянам. Российские оккупанты хотели узнать у работников завода, где проходят коммуникации бункеров и как устроены входы и выходы в бомбоубежища. Однако, по словам Цкитишвили, сотрудники делали вид, что имели должности на таких ступенях, которые не предусматривали наличие пропуска на режимные объекты.

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Предыстория:

  • В ночь на 3 мая российская авиация сбрасывала мощные бомбы на комбинат, а днем ​​оккупанты начали штурм "Азовстали". В результате бомбардировки погибли две гражданские женщины.
  • 2 мая военнослужащие Национальной гвардии Украины, защищающие Мариуполь, призвали международное сообщество и украинское военно-политическое руководство объединить усилия по безопасной эвакуации гражданских, раненых и тел погибших, а также надеются, что спасут гарнизон.
  • Несмотря на сокрушительные бомбардировки врага, украинские защитники сумели убить 5 российских оккупантов при обороне. Днем 2 мая воздушные удары оккупантов вызвали чрезвычайно мощный пожар на заводе.
  • 1 мая, при содействии ООН и Международного комитета Красного Креста, украинские власти сумели эвакуировать часть гражданского населения, скрывавшегося от российских оккупантов в бункерах завода "Азовсталь" в Мариуполе. Днем 3 мая колонна с эвакуированными прибыла в Запорожье.

Темы: МариупольАзовРосcиябоевые действия
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