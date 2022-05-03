Бункеры "Азовстали" способны выдержать прямое попадание ядерной бомбы – гендиректор завода

Руководство завода "Азовстали" заверило, что 5 бомбоубежищ на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе способны выдержать прямое попадание ядерного боезаряда.

Источник: интервью генерального директора ЧАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" Энвера Цкитишвили для международного новостного агентства BBC

Прямая речь Цкитишвили: "В 2014 году, когда Мариуполь попал под прямой обстрел тяжелой артиллерии, и особенно пострадал восточный район – мы начали задумываться над тем, что мы будем делать, и если эскалация пойдет дальше в город.

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Мы начали восстанаваливать бомбоубежища, которые остались со времен Советского Союза. И обратили внимание, что их было 36 штук, и одновременно могли находиться 12 006 человек в этих бомбоубежищах.

И мы задумались: мы понимаем, что на сегодняшний день на комбинате работало 10 847 человек. И поняли, что мы можем из города позвать людей, которые придут и будут спасаться.

Мы открыли архивы, что в 1977 году, когда реконструировали конверторный цех, часть доменного цеха, коксохимическое производство – мы увидели, что на комбинате были открыты и реконструированы бомбоубежища. Было 5 очень мощных бомбоубежищ, которые выдерживали согласно норм советского законодательства – на тот период времени, архитектурного – порядка попадания одного прямого ядерного удара. Они могли выдержать и спасти людей.

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И мы тогда начали проводить тренировки. Мы все эти годы (с 2014 по февраль 2022 года – ред.) каждый день тренировались, как люди будут спускаться в бомбоубежища, выходить оттуда, кто куда идет и как это будет выглядеть. После 2014 года мы не верили рассказам о том, что все будет хорошо и это все как-то пройдет. Мы понимали, что эскалация возможна и к ней надо готовиться".

Детали: Гендиректор добавил, что минимальная толщина между поверхностью земли и потолком подземных тоннелей составляет 8 метров. Но по его словам, это коммуникационные тоннели, которые являются переходами между разными бункерами, но сами бомбоубежища находятся глубже.

Цкитишвили сказал, что сотрудники завода накануне вторжения России в Украину создали очень большие запасы питьевой воды и продовольствия в бункерах, что позволяет длительное проживание в них. Он убежден, что это помогло защитникам Мариуполя и гражданским удержаться под прямыми бомбардировками российских оккупантов.

Кроме того, он сказал, что в настоящее время в подземных бомбоубежищах завода до сих пор находятся около 300 гражданских лиц, среди них 30-40 – дети. Кроме того, большая часть людей имеют тяжелые ранения и им нужна квалифицированная медицинская помощь.

Цкитишвили рассказал, что ФСБ РФ пыталось допрашивать сотрудников меткомбината, которых насильно депортировали на территорию, подконтрольную россиянам. Российские оккупанты хотели узнать у работников завода, где проходят коммуникации бункеров и как устроены входы и выходы в бомбоубежища. Однако, по словам Цкитишвили, сотрудники делали вид, что имели должности на таких ступенях, которые не предусматривали наличие пропуска на режимные объекты.

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