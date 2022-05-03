Зеленский: Верю, что есть шанс спасти людей из Азовстали

Президент Владимир Зеленский верит, что есть шанс спасти людей из заблокированной "Азовстали".

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Мы продолжим делать все, чтобы достать из Мариуполя и "Азовстали" всех наших людей. Это сложно. Но нам нужны все, кто там остается: и гражданские, и военные. Не было ни дня, чтобы мы не занимались этим вопросом. Чтобы наши люди не пытались решить этот вопрос.

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Да, нам удалось достичь прекращения огня почти на трое суток ради того, чтобы гуманитарный коридор заработал.

Сейчас российские войска не соблюдают договоренности. Они продолжают массированные удары по "Азовстали". Они пробуют штурмовать комплекс.

Но мне много раз говорили, что не удастся спасти ни одного человека. Что это невозможно. А сегодня 156 человек – в Запорожье. Это еще не победа, но уже результат. И я верю, что есть шанс спасти и других наших людей".

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Детали: Зеленский напомнил, что из "Азовстали" в Мариуполе удалось эвакуировать 156 человек. Сейчас они уже в Запорожье.

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