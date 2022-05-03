Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Верю, что есть шанс спасти людей из Азовстали

Алена МазуренкоВторник, 3 мая 2022, 23:44
Зеленский: Верю, что есть шанс спасти людей из Азовстали
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА

Президент Владимир Зеленский верит, что есть шанс спасти людей из заблокированной "Азовстали".

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Мы продолжим делать все, чтобы достать из Мариуполя и "Азовстали" всех наших людей. Это сложно. Но нам нужны все, кто там остается: и гражданские, и военные. Не было ни дня, чтобы мы не занимались этим вопросом. Чтобы наши люди не пытались решить этот вопрос.

Реклама:

Да, нам удалось достичь прекращения огня почти на трое суток ради того, чтобы гуманитарный коридор заработал.

Сейчас российские войска не соблюдают договоренности. Они продолжают массированные удары по "Азовстали". Они пробуют штурмовать комплекс.

Но мне много раз говорили, что не удастся спасти ни одного человека. Что это невозможно. А сегодня 156 человек – в Запорожье. Это еще не победа, но уже результат. И я верю, что есть шанс спасти и других наших людей".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Зеленский напомнил, что из "Азовстали" в Мариуполе удалось эвакуировать 156 человек. Сейчас они уже в Запорожье.

Читайте такжеВадим Бойченко: Что может быть хуже ада? А оно есть, и эта крепость называется "Азовсталь"

Предыстория:

  • Генеральный директор "Азовстали" Энвер Цкитишвили рассказал, что бомбоубежища, построенные в советские времена под заводом, способны выдержать прямое попадание ядерного боезаряда.
  • В ночь на 3 мая российская авиация сбрасывала мощные бомбы на комбинат, а днем ​​оккупанты начали штурм "Азовстали". В результате бомбардировки погибли две гражданские женщины.
  • 2 мая военнослужащие Национальной гвардии Украины, защищающие Мариуполь, призвали международное сообщество и украинское военно-политическое руководство объединить усилия по безопасной эвакуации гражданских, раненых и тел погибших, а также надеются, что спасут гарнизон.
  • Несмотря на сокрушительные бомбардировки врага, украинские защитники сумели убить 5 российских оккупантов при обороне. Днем 2 мая воздушные удары оккупантов вызвали чрезвычайно мощный пожар на заводе.
  • 1 мая, при содействии ООН и Международного комитета Красного Креста, украинские власти сумели эвакуировать часть гражданского населения, скрывавшегося от российских оккупантов в бункерах завода "Азовсталь" в Мариуполе. Днем 3 мая колонна с эвакуированными прибыла в Запорожье.

Темы: АзовМариупольЗеленскийвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Азов
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Бойцы "Азова" показали, как уничтожают врага на Запорожском направлении
Боевики "ДНР" приговорили двух азовцев к 24 годам колонии, а терробороновца − к 21 году
Последние новости
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
Все новости...
Реклама: