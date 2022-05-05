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Жертвы РФ: на Николаевщине ранена девочка, на Киевщине нашли погибшего ребенка

Елена РощинаЧетверг, 5 мая 2022, 09:23

Число официально задокументированных жертв войны России против Украины среди детей возросло до 221 ребенка, ранены уже 408 детей.

Источник: Офис генерального прокурора со ссылкой на данные ювенальных прокуроров

Детали: По состоянию на утро 5 мая по меньшей мере 629 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации – и эти цифры не полны и не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

3 мая в результате обстрела российскими оккупантами с. Большой Кут Николаевской области (вероятно, имеется в виду Веселый Кут – УП) получила ранение 9-летняя девочка.

Во время фиксации уголовных правонарушений, совершенных армией РФ на территории Киевской области, в с.Шибеное обнаружено тело 10-летней девочки, погибшей от осколочных ранений из-за попадания в здание вражеского снаряда.

По имеющимся данным, за 70 дней войны больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 44, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской области – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской области – 15.

 

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Темы: войнадетиКиевская областьНиколаевская область
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