Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Жертви РФ: на Миколаївщині поранено дівчинку, на Київщині знайшли загиблу дитину

Олена РощінаЧетвер, 5 травня 2022, 09:23

Кількість офіційно задокументованих жертв війни Росії проти України серед дітей зросла до 221 дитини, поранено уже 408 дітей.

Джерело: Офіс генерального прокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів

Деталі: Станом на ранок 5 травня щонайменше 629 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації – і ці цифри не повні й не остаточн, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

3 травня внаслідок обстрілу російськими окупантами с. Великий Кут Миколаївської області (імовірно, мається на увазі Веселий Кут – УП) отримала поранення 9-річна дівчинка.

Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних армією РФ на території Київської області, в с.Шибене виявлено тіло 10-річної дівчинки, яка загинула від осколкових поранень через потрапляння в будинок ворожого снаряду.

За наявними даними, за 70 днів війни найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 116, Харківській – 95, Чернігівській – 68, Херсонській – 46, Миколаївській – 44, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській області – 17, у м.Києві – 16, Житомирській області – 15.

 

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнадітиКиївська областьМиколаївська область
Головне сьогодні

Рідним захисників Маріуполя не дали провести мітинг у Києві на підтримку бійців

Венедіктова просить стримати емоції щодо Шарія, щоб Іспанія не відмовила в екстрадиції

відео"Бабця з прапором СРСР" кляне російську армію, бо та зруйнувала її дім

відеоМарцінків закликав виїхати з Франківська на 9 травня через можливі обстріли

У Запоріжжі 8-10 травня буде довга комендантська година

СБУ затримала соратника Медведчука: готував повалення конституційного ладу

Усі новини...
війна
В Іспанії затримали Шарія
Моряк з "Яни Капу" знову потрапив у полон до росіян
Росіяни обстріляли житловий будинок у Пологах, загинула жінка
Останні новини
19:45
Болгарія проситиме ЄС про виключення з нафтового ембарго проти РФ
19:28
виправленоРФ невдало намагається наступати на Харківщині і Донеччині – Генштаб
19:27
Росіяни не запровадили рублі на Херсонщині 1 травня попри заяви
19:23
фотоРосійські окупанти знищують україномовні дороговкази біля Маріуполя
19:08
Рибки, лисиці, удави: з початку війни Укрзалізниця евакуювала понад 100 тисяч тварин
19:06
фото, відеоЕкспосадовця Львівської ОДА і журналіста затримали за розкрадання гуманітарки - ЗМІ
19:00
фотоУ Бучі були бійці полку "Витязь" та псковські десантники – розслідування Reuters
18:53
Японія заморозить активи ще 140 росіян
18:48
Рідним захисників Маріуполя не дали провести мітинг у Києві на підтримку бійців
18:34
Нафтове ембарго проти Росії знизить доходи країн ЄС лише на 0,2% – Галущенко
Усі новини...