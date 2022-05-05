Жертви РФ: на Миколаївщині поранено дівчинку, на Київщині знайшли загиблу дитину

Кількість офіційно задокументованих жертв війни Росії проти України серед дітей зросла до 221 дитини, поранено уже 408 дітей.

Джерело: Офіс генерального прокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів

Деталі: Станом на ранок 5 травня щонайменше 629 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації – і ці цифри не повні й не остаточн, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

3 травня внаслідок обстрілу російськими окупантами с. Великий Кут Миколаївської області (імовірно, мається на увазі Веселий Кут – УП) отримала поранення 9-річна дівчинка.

Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних армією РФ на території Київської області, в с.Шибене виявлено тіло 10-річної дівчинки, яка загинула від осколкових поранень через потрапляння в будинок ворожого снаряду.

За наявними даними, за 70 днів війни найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 116, Харківській – 95, Чернігівській – 68, Херсонській – 46, Миколаївській – 44, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській області – 17, у м.Києві – 16, Житомирській області – 15.