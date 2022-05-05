Защитники "Азовстали" обратились к Зеленскому

Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь обратился к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы он позаботился о раненых военных.

Источник: обращение Паламара в Telegram

Прямая речь Паламара: "Уже третьи сутки, как враг прорвался на территорию "Азовстали". Продолжаются тяжелые кровопролитные бои. Оборонцы уже 71 сражаются один на один с превосходящими силами противника.

Реклама:

В очередной раз россияне нарушили обещание по поводу перемирия и не дали эвакуироваться гражданскими, которые продолжают прятаться в подвалах завода.

Призываем мировое сообщество эвакуировать гражданских и лично обращаюсь к Верховному Главнокомандующему, чтобы позаботился о раненых солдатах, которые в страшных муках умирают от ненадлежащего лечения.

Дайте возможность унести тела воинов, чтобы украинцы смогли попрощаться со своими героями. Отреагируйте должным образом на критическую ситуацию, в которой противник не соблюдает никакие этические нормы, конвенции или законы, уничтожая людей на глазах у всего мира, руководствуясь вседозволенностью и безнаказанностью".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: 5 мая 2022 года "Азову" исполнилось 8 лет.

Читайте также: Вадим Бойченко: Что может быть хуже ада? А оно есть, и эта крепость называется "Азовсталь"

Предыстория: