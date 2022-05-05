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Защитники "Азовстали" обратились к Зеленскому

Роман ПетренкоЧетверг, 5 мая 2022, 15:19
Защитники Азовстали обратились к Зеленскому

Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь обратился к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы он позаботился о раненых военных.

Источник: обращение Паламара в Telegram

Прямая речь Паламара: "Уже третьи сутки, как враг прорвался на территорию "Азовстали". Продолжаются тяжелые кровопролитные бои. Оборонцы уже 71 сражаются один на один с превосходящими силами противника.

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В очередной раз россияне нарушили обещание по поводу перемирия и не дали эвакуироваться гражданскими, которые продолжают прятаться в подвалах завода.

Призываем мировое сообщество эвакуировать гражданских и лично обращаюсь к Верховному Главнокомандующему, чтобы позаботился о раненых солдатах, которые в страшных муках умирают от ненадлежащего лечения.

Дайте возможность унести тела воинов, чтобы украинцы смогли попрощаться со своими героями. Отреагируйте должным образом на критическую ситуацию, в которой противник не соблюдает никакие этические нормы, конвенции или законы, уничтожая людей на глазах у всего мира, руководствуясь вседозволенностью и безнаказанностью".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: 5 мая 2022 года "Азову" исполнилось 8 лет.

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Предыстория:

  • Днем 4 мая родные и друзья военных Мариупольского гарнизона вышли на протесты в центре Киева. Они призвали украинское руководство и мировое сообщество объединить усилия, чтобы спасти из окружения защитников Мариуполя.
  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что вторые сутки продолжается штурм позиций украинских защитников на "Азовстали". По его словам, оккупанты уже на территории завода.
  • Ранее источники УП сообщили, что в заблокированном Мариуполе российские военные второй день штурмуют завод "Азовсталь", в подземельях которого остаются украинские защитники и еще не эвакуированные гражданские люди.
  • Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 3 мая выразил свое убеждение, что украинским властям удастся спасти из "Азовстали" и остальных гражданских, и военных.
  • Генеральный директор меткомбината "Азовсталь" Энвер Цкитишвили заявил, что несколько бомбоубежищ на заводе настолько мощны, что способны выдержать прямое попадание ядерного боезаряда.

Темы: АзовМариупольЗеленскийвойна
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