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На Запорожье россияне готовятся отобрать у людей землю – ОВА

Анастасия КалатурПятница, 6 мая 2022, 07:28

По данным Запорожской ОВА, в Черниговке россияне заставляют жителей заполнять бумаги относительно собственности на землю – и таким образом хотят отобрать у людей землю.

Источник: Запорожская ОВА

Дословно: "В Черниговке оккупанты хотят отобрать у людей землю. Заставляют до 8 мая заполнить форму, в которой указано, сколько земли имеет собственник, сколько - в аренде".

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Детали: Отмечается, что только после этого россияне выдадут лицензию на обработку земли. В противном случае комендант отберет всю землю, которая не указана в бумагах.

Темы: Запорожье
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