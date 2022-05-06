Депортированных угрозами заставляют принимать "гражданство" ОРЛО – ГУР
Пятница, 6 мая 2022, 11:56
В оккупированном городе Сорокино в Луганской области начали процессы оформления "паспортов "ЛНР" в отношении украинских граждан, перемещенных с недавно захваченных территорий.
Источник: Главное управление разведки
Детали: Отмечается, что люди, лишенные домов, имущества и денег вынуждены соглашаться на эти условия, ведь только так можно получить деньги, продукты и медицинскую помощь.
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С людьми проводятся "профилактические беседы".
Сообщается, что в случае отказа от "гражданства" псевдореспублики люди лишатся любых средств к существованию и к ним будут применены репрессии.