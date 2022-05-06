"Республики" ОРДЛО назначили "послов" в России

Главари непризнанных российских формирований "ДНР" и "ЛНР" назначили своих "послов" в России.

Источник: российское пропагандистское медиа "РИА новости"

Детали: Боевики так называемой ДНР назначили Ольгу Макееву "послом" в Москве. Ранее она занимала должность "вице-спикера" так называемого "парламента ДНР".

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От "ЛНР" отправили Родиона Мирошника, который является советником главаря так называемой "республики" Леонида Пасечника.

Так называемый "посол ЛНР" в Москве Мирошник был пресс-секретарем тогдашнего премьер-министра Виктора Януковича, а впоследствии стал "правой рукой" одиозного "регионала" Александра Ефремова. Во время событий так называемой "русской весны" 2014 перешел на сторону пророссийских боевиков.

Справка: Кроме России, ни одна страна мира не признала "ДНР" и "ЛНР".

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Вся территория Луганской и Донецкой областей является суверенной территории Украины. Согласно Конституции Украины, дипломатические отношения с другими государствами осуществляет президент, правительство и дипломатическая служба Украины.

Согласие российских властей на признание и присутствие в Москве любых "послов" от непризнанных вооруженных формирований станет очередным доказательством вопиющего нарушения международного права и международных соглашений со стороны Российской Федерации.

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