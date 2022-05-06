Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Республики" ОРДЛО назначили "послов" в России

"Украинская правда"Пятница, 6 мая 2022, 15:56
Республики ОРДЛО назначили послов в России
фото иллюстративное: getty images

Главари непризнанных российских формирований "ДНР" и "ЛНР" назначили своих "послов" в России.

Источник: российское пропагандистское медиа "РИА новости"

Детали: Боевики так называемой ДНР назначили Ольгу Макееву "послом" в Москве. Ранее она занимала должность "вице-спикера" так называемого "парламента ДНР".

Реклама:

От "ЛНР" отправили Родиона Мирошника, который является советником главаря так называемой "республики" Леонида Пасечника.

Так называемый "посол ЛНР" в Москве Мирошник был пресс-секретарем тогдашнего премьер-министра Виктора Януковича, а впоследствии стал "правой рукой" одиозного "регионала" Александра Ефремова. Во время событий так называемой "русской весны" 2014 перешел на сторону пророссийских боевиков.

Справка: Кроме России, ни одна страна мира не признала "ДНР" и "ЛНР".

ВИДЕО ДНЯ

Вся территория Луганской и Донецкой областей является суверенной территории Украины. Согласно Конституции Украины, дипломатические отношения с другими государствами осуществляет президент, правительство и дипломатическая служба Украины.

Согласие российских властей на признание и присутствие в Москве любых "послов" от непризнанных вооруженных формирований станет очередным доказательством вопиющего нарушения международного права и международных соглашений со стороны Российской Федерации.

Предыстория:

  • Перед началом широкомасштабной войны России против Украины, 15 февраля депутаты Госдумы РФ направили обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать "ДНР" и "ЛНР". Вечером 21 февраля Путин подписал указ о признании так называемых "республик" российским государством.
  • 22 февраля Госдума РФ ратифицировала так называемые "договоры о дружбе и сотрудничестве" между Россией и незаконными формированиями в Донбассе. Этими соглашениями российские власти прямо нарушили основные положения Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией 1997 года. Кроме того, Россия нарушила все обязательства, объявленные в рамках Минского переговорного процесса 2015 года.
  • Утром 24 февраля, после массовых ракетных атак России по городам Украины и широкомасштабному вторжению оккупационных войск, Украина объявила о расторжении дипломатических отношений с РФ.

Темы: ДНРЛНРРосcияДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
ДНР
СБУ задержала боевика, который пытался сбежать в Приднестровье
Боевики "ДНР" приговорили двух азовцев к 24 годам колонии, а терробороновца − к 21 году
Оккупанты пополняют подразделения внутренних войск заключенными или подозреваемыми – штаб
Последние новости
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запустили ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
Все новости...
Реклама: