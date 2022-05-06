"Республики" ОРДЛО назначили "послов" в России
Главари непризнанных российских формирований "ДНР" и "ЛНР" назначили своих "послов" в России.
Источник: российское пропагандистское медиа "РИА новости"
Детали: Боевики так называемой ДНР назначили Ольгу Макееву "послом" в Москве. Ранее она занимала должность "вице-спикера" так называемого "парламента ДНР".
От "ЛНР" отправили Родиона Мирошника, который является советником главаря так называемой "республики" Леонида Пасечника.
Так называемый "посол ЛНР" в Москве Мирошник был пресс-секретарем тогдашнего премьер-министра Виктора Януковича, а впоследствии стал "правой рукой" одиозного "регионала" Александра Ефремова. Во время событий так называемой "русской весны" 2014 перешел на сторону пророссийских боевиков.
Справка: Кроме России, ни одна страна мира не признала "ДНР" и "ЛНР".
Вся территория Луганской и Донецкой областей является суверенной территории Украины. Согласно Конституции Украины, дипломатические отношения с другими государствами осуществляет президент, правительство и дипломатическая служба Украины.
Согласие российских властей на признание и присутствие в Москве любых "послов" от непризнанных вооруженных формирований станет очередным доказательством вопиющего нарушения международного права и международных соглашений со стороны Российской Федерации.
Предыстория:
- Перед началом широкомасштабной войны России против Украины, 15 февраля депутаты Госдумы РФ направили обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать "ДНР" и "ЛНР". Вечером 21 февраля Путин подписал указ о признании так называемых "республик" российским государством.
- 22 февраля Госдума РФ ратифицировала так называемые "договоры о дружбе и сотрудничестве" между Россией и незаконными формированиями в Донбассе. Этими соглашениями российские власти прямо нарушили основные положения Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией 1997 года. Кроме того, Россия нарушила все обязательства, объявленные в рамках Минского переговорного процесса 2015 года.
- Утром 24 февраля, после массовых ракетных атак России по городам Украины и широкомасштабному вторжению оккупационных войск, Украина объявила о расторжении дипломатических отношений с РФ.