Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Охота продолжается: ПВО минусирует 14 российских беспилотников

Валентина РоманенкоПятница, 6 мая 2022, 23:40

В 72-й день героического противостояния украинских Сил сопротивления российским оккупантам Противовоздушная оборона уничтожила 14 беспилотных аппаратов врага.

Источник: пресс-центр командования Воздушных войск ВСУ

Дословно: Кроме ювелирной работы авиации Воздушных сил на юго-восточном направлении, имеем очередные уничтоженные БПЛА агрессора.

6 мая противовоздушной обороной Воздушных сил и Сухопутных войск Вооруженных сил Украины отминусованы как минимум 14 беспилотников "Орлан-10". Охота продолжается!".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: война
Главное сегодня

видеоЗащитники показали уничтожение вражеского катера возле Змеиного

Погиб еще один журналист: защищал страну в рядах ВСУ

видеоМужчина наворовал гуманитарки на полмиллиона, пока "помогал" волонтерам

Потери России в войне против Украины превысили 25 тысяч убитых солдат

видео Мост восстановили: первая электричка прибыла в Ирпень

Флисовую кофту Зеленского продали на аукционе в Лондоне

Все новости...
война
Юг: ВСУ уничтожили 21 оккупантов и вражескую технику
Байден подтвердил новый пакет военной помощи Украине
Зеленский призывает в ближайшие дни не игнорировать сигнал тревоги
Последние новости
13:15
Во Франции состоялась инаугурация переизбранного во второй срок Макрона
12:54
Призывал к геноциду: автору плаката о сортах украинцев сообщили о подозрении
12:51
НАТО не видит признаков готовности РФ к применению ядерного оружия
12:45
В Запорожье уволили руководителя прифронтового госпиталя: коллектив просит вернуть
12:36
В регионах цены растут неравномерно
12:35
видеоЗащитники показали уничтожение вражеского катера возле Змеиного
12:34
Первые на Дефлимпиаде-2021: украинские спортсмены завоевали уже 58 медалей в Бразилии
12:27
Офицеров РФ снимают с боевых позиций для охраны "парада" в Мариуполе - разведка
12:21
В НБУ сказали, когда будут отменять курсовые ограничения
12:12
Группа "1 декабря" обратилась к миру ради спасения защитников Мариуполя
Все новости...