Охота продолжается: ПВО минусирует 14 российских беспилотников
Пятница, 6 мая 2022, 23:40
В 72-й день героического противостояния украинских Сил сопротивления российским оккупантам Противовоздушная оборона уничтожила 14 беспилотных аппаратов врага.
Источник: пресс-центр командования Воздушных войск ВСУ
Дословно: Кроме ювелирной работы авиации Воздушных сил на юго-восточном направлении, имеем очередные уничтоженные БПЛА агрессора.
6 мая противовоздушной обороной Воздушных сил и Сухопутных войск Вооруженных сил Украины отминусованы как минимум 14 беспилотников "Орлан-10". Охота продолжается!".
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