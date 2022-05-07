ОВА показала уничтоженный музей Сковороды
Суббота, 7 мая 2022, 09:48
Областная военная администрация показала фото Национального музея Григория Сковороды Харьковской области, который российские захватчики уничтожили ночью на 7 мая.
Источник: глава ОВА Олег Синегубов в Telegram
Детали: По словам Синегубова, россияне обстреляли музей в 23:00.
Помещение фактически уничтожено, но ценнейшие экспонаты коллекции удалось спасти, их переместили заранее в безопасное место.
Также известно, что за прошедшие сутки Харьков трижды обстреляли из РСЗО и артиллерии. Пострадали Северная Салтовка и Индустриальный район.
Напомним: Российские захватчики уничтожили музей Сковороды. В результате ракетного удара ранен человек.
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