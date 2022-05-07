ОВА показала уничтоженный музей Сковороды

Областная военная администрация показала фото Национального музея Григория Сковороды Харьковской области, который российские захватчики уничтожили ночью на 7 мая.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов в Telegram

Детали: По словам Синегубова, россияне обстреляли музей в 23:00.

Помещение фактически уничтожено, но ценнейшие экспонаты коллекции удалось спасти, их переместили заранее в безопасное место.

Также известно, что за прошедшие сутки Харьков трижды обстреляли из РСЗО и артиллерии. Пострадали Северная Салтовка и Индустриальный район.

Напомним: Российские захватчики уничтожили музей Сковороды. В результате ракетного удара ранен человек.