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ОВА показала уничтоженный музей Сковороды

Роман ПетренкоСуббота, 7 мая 2022, 09:48
ОВА показала уничтоженный музей Сковороды

Областная военная администрация показала фото Национального музея Григория Сковороды Харьковской области, который российские захватчики уничтожили ночью на 7 мая.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов в Telegram

Детали: По словам Синегубова, россияне обстреляли музей в 23:00.

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Помещение фактически уничтожено, но ценнейшие экспонаты коллекции удалось спасти, их переместили заранее в безопасное место.

Также известно, что за прошедшие сутки Харьков трижды обстреляли из РСЗО и артиллерии. Пострадали Северная Салтовка и Индустриальный район.

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Напомним: Российские захватчики уничтожили музей Сковороды. В результате ракетного удара ранен человек.

Темы: Харьковская областьмузеивойна
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