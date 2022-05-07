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В Запорожье уволили руководителя прифронтового госпиталя: коллектив просит вернуть

Соня ЛукашоваСуббота, 7 мая 2022, 12:45
Фото: Индустриалка

В Вооруженных силах уволили начальника прифронтового военного госпиталя в Запорожье Виктора Пысанко.

Источник: Пысанко в комментарии УП; заявления коллектива госпиталя

Детали: Пысанко уволили с должности и перевели в распоряжение командующего Медицинскими силами.

По словам мужчины, причин решения ему не озвучили. Медик не говорит, был ли у него конфликт с руководством. Писанко планирует разобраться с ситуацией после завершения лечения, на котором сейчас находится.

Коллектив госпиталя призывает вернуть Писанко на должность, утверждая, что он хорошо наладил работу медиков и получение гуманитарной помощи. Сотрудники говорят также, что увольнение руководителя грозит срывом поставок помощи от благотворительных фондов из-за границы.

В комментарии УП сотрудники госпиталя рассказали, что увольнению предшествовали "проверки из Киева". Однако, официальные причины решения коллектива не озвучили.

Колектив шпиталю публічно виступає проти звільнення керівника
Коллектив госпиталя публично выступает против увольнения руководителя
фото: УП

Командование Медицинских сил в соцсетях так комментирует событие: "Есть решение Главнокомандующего во время войны. Это не обсуждается, а выполняется. Есть информация с ограниченным доступом, которую не знают ни волонтеры, ни активисты."

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Виктор Писанко был начальником медицинской службы 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, в составе которой в 2014-2016 годах нес службу в зоне АТО. Получил ранение. Также служил в составе миротворческой миссии ООН в Конго.

В январе 2022 года был назначен руководителем госпиталя в Запорожье, который регулярно принимает раненых с фронта.

 
Виктор Пысанко
Источник: mig.com.ua

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