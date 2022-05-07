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В Запорожье уволили руководителя прифронтового госпиталя: коллектив просит вернуть

Соня ЛукашоваСуббота, 7 мая 2022, 12:45
В Запорожье уволили руководителя прифронтового госпиталя: коллектив просит вернуть
Фото: Индустриалка

В Вооруженных силах уволили начальника прифронтового военного госпиталя в Запорожье Виктора Пысанко.

Источник: Пысанко в комментарии УП; заявления коллектива госпиталя

Детали: Пысанко уволили с должности и перевели в распоряжение командующего Медицинскими силами.

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По словам мужчины, причин решения ему не озвучили. Медик не говорит, был ли у него конфликт с руководством. Писанко планирует разобраться с ситуацией после завершения лечения, на котором сейчас находится.

Коллектив госпиталя призывает вернуть Писанко на должность, утверждая, что он хорошо наладил работу медиков и получение гуманитарной помощи. Сотрудники говорят также, что увольнение руководителя грозит срывом поставок помощи от благотворительных фондов из-за границы.

В комментарии УП сотрудники госпиталя рассказали, что увольнению предшествовали "проверки из Киева". Однако, официальные причины решения коллектива не озвучили.

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фото: УП

Командование Медицинских сил в соцсетях так комментирует событие: "Есть решение Главнокомандующего во время войны. Это не обсуждается, а выполняется. Есть информация с ограниченным доступом, которую не знают ни волонтеры, ни активисты."

Виктор Писанко был начальником медицинской службы 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, в составе которой в 2014-2016 годах нес службу в зоне АТО. Получил ранение. Также служил в составе миротворческой миссии ООН в Конго.

В январе 2022 года был назначен руководителем госпиталя в Запорожье, который регулярно принимает раненых с фронта.

 
Виктор Пысанко
Источник: mig.com.ua

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