"Азов" опроверг фейк россиян о "капитуляции с белым флагом"

эвакуационные автобуси едут с "азовстали" в направление заопрожья 3 мая. фото иллюстративное: getty images

В пресс-службе полка "Азов", который защищает Мариуполь от российских оккупантов, опровергли фейк о якобы "капитуляции" защитников города с белым флагом.

Источник: пресс-служба "Азова"

Дословно: "Из некоторых интернет-источников распространяется информация, что защитники Мариуполя вышли к российским военным с белым флагом.

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На самом деле, для реализации плана эвакуации гражданских, используются белые флаги обеими группами.

Так и на этот раз для эвакуации граждан с территории завода "Азовсталь" обе группы использовали такие флаги. Хотим заметить, что данная процедура проводится уже в четвертый раз".

Детали: В соцсетях распространяли неподтвержденную информацию, будто защитники Мариуполя вышли с белыми флагами в направлении российских войск.

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