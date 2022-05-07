"Азов" опроверг фейк россиян о "капитуляции с белым флагом"
В пресс-службе полка "Азов", который защищает Мариуполь от российских оккупантов, опровергли фейк о якобы "капитуляции" защитников города с белым флагом.
Источник: пресс-служба "Азова"
Дословно: "Из некоторых интернет-источников распространяется информация, что защитники Мариуполя вышли к российским военным с белым флагом.
На самом деле, для реализации плана эвакуации гражданских, используются белые флаги обеими группами.
Так и на этот раз для эвакуации граждан с территории завода "Азовсталь" обе группы использовали такие флаги. Хотим заметить, что данная процедура проводится уже в четвертый раз".
Детали: В соцсетях распространяли неподтвержденную информацию, будто защитники Мариуполя вышли с белыми флагами в направлении российских войск.
Предыстория:
- Украинская разведка сообщала, что российское командование снимает с боевых позиций офицеров оккупационных войск, чтобы охранять круглосуточно кремлевских пропагандистов и чиновников в Мариуполе.
- Президент Владимир Зеленский предупредил, что убийство россиянами тех людей, которые прячутся на "Азовстали", включая украинские военные, станет основанием для разрыва переговоров.
- 1 мая, при содействии ООН и Международного комитета Красного Креста, украинские власти сумели эвакуировать часть гражданского населения, скрывавшегося от российских оккупантов в бункерах завода "Азовсталь" в Мариуполе. 3 мая колонна прибыла в Запорожье. Для этой операции генсекретарь ООН Антониу Гутерреш провел ряд встреч с мировыми лидерами и лично летал в Москву и Киев, чтобы согласовать детали.
- 4 мая в рамках "мариупольского коридора" в Запорожье сумели эвакуировать 344 человека. Это стало вторым этапом эвакуации под руководством ООН и МККК.
- 6 мая украинские власти в рамках третьего этапа эвакуации подтвердили безопасный вывоз 50 человек с территории "Азовстали", включая детей.