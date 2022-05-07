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"Азов" опроверг фейк россиян о "капитуляции с белым флагом"

Денис КарловскийСуббота, 7 мая 2022, 16:48
Азов опроверг фейк россиян о капитуляции с белым флагом
эвакуационные автобуси едут с "азовстали" в направление заопрожья 3 мая. фото иллюстративное: getty images

В пресс-службе полка "Азов", который защищает Мариуполь от российских оккупантов, опровергли фейк о якобы "капитуляции" защитников города с белым флагом.

Источник: пресс-служба "Азова"

Дословно: "Из некоторых интернет-источников распространяется информация, что защитники Мариуполя вышли к российским военным с белым флагом.

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На самом деле, для реализации плана эвакуации гражданских, используются белые флаги обеими группами.

Так и на этот раз для эвакуации граждан с территории завода "Азовсталь" обе группы использовали такие флаги. Хотим заметить, что данная процедура проводится уже в четвертый раз".

Детали: В соцсетях распространяли неподтвержденную информацию, будто защитники Мариуполя вышли с белыми флагами в направлении российских войск.

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Предыстория:

  • Украинская разведка сообщала, что российское командование снимает с боевых позиций офицеров оккупационных войск, чтобы охранять круглосуточно кремлевских пропагандистов и чиновников в Мариуполе.
  • Президент Владимир Зеленский предупредил, что убийство россиянами тех людей, которые прячутся на "Азовстали", включая украинские военные, станет основанием для разрыва переговоров.
  • 1 мая, при содействии ООН и Международного комитета Красного Креста, украинские власти сумели эвакуировать часть гражданского населения, скрывавшегося от российских оккупантов в бункерах завода "Азовсталь" в Мариуполе. 3 мая колонна прибыла в Запорожье. Для этой операции генсекретарь ООН Антониу Гутерреш провел ряд встреч с мировыми лидерами и лично летал в Москву и Киев, чтобы согласовать детали.
  • 4 мая в рамках "мариупольского коридора" в Запорожье сумели эвакуировать 344 человека. Это стало вторым этапом эвакуации под руководством ООН и МККК.
  • 6 мая украинские власти в рамках третьего этапа эвакуации подтвердили безопасный вывоз 50 человек с территории "Азовстали", включая детей.

Темы: АзовМариупольэвакуациябоевые действия
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