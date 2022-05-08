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В Британии учат украинских военных управлять ЗРК Starstreak

Анастасия КалатурВоскресенье, 8 мая 2022, 04:00
ФОТО: GETTY

За рубежом украинские военные учатся оперировать британскими переносными ЗРК Starstreak и артиллерией 155 калибра, продолжаются переговоры о подготовке военных пилотов.

Источник: министр обороны Алексей Резников в эфире телемарафона, "Укринформ"

Прямая речь: "Британцы уже взялись учить наши ССО оперировать "Старстриками", в Польше сделали подготовку. Наших взяли, когда приняли решение, что будут бронированные машины у нас и на "Спартанах" начали учить наших и технаров, и водителей, и "Спартаны" уже едут с подготовленными ребятами. Наши артиллеристы учатся в трех странах как раз использовать 155 калибры как американские, так и французские… Сейчас мы наладили систему подготовки по другим видам вооружения…

Я уже веду переговоры, чтобы наши пилоты уезжали на учебу. Потому что придет время, когда мы начнем овладевать минимум  А-10, тем, что называют "тандерболт", или тем же F-15, F -16, или какими-то "Грипинами" шведского производства".

Детали: Как отмечается, на тренинговые курсы целесообразно брать и готовить украинских инструкторов, чтобы те в свою очередь учили украинских военных.

Также Резников напомнил об участии США во вооружении Украины.

Прямая речь: "Лэнд-лиз – это еще одно подтверждение принятия решения в Белом доме, в Капитолии, что они принципиально хотят быть нашими партнерами в этой победе. Это как Вторая мировая война – принятие решения Америкой вступить в войну против Гитлера оно, по существу, изменило историю. Тогда Черчилль убедил Соединенные Штаты, что они должны войти в эту войну, а сегодня Владимир Зеленский убедил Соединенные Штаты, что они должны вступить таким образом в эту поддержку".

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Напомним: По мнению чиновников США, артиллерия с Запада, наполнившая Украину, изменит ход войны с Россией и заставит как РФ, так и Украину "действовать более ловко", чтобы избежать серьезных жертв.

Темы: оружиеРезников
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