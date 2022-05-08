Байден и Трюдо скоординировали шаги по реагировнию на войну РФ против Украины

Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, в котором центральной темой была война России против Украины.

Об этом сообщили по итогам разговора, пишет "Европейская правда".

"Мы сфокусировались на противоправном вторжении РФ в Украину и нашей продолжающейся скоординированной реакции. Мы настроены поддерживать украинцев и привлекать российский режим к ответственности. Завтра мы будемс говорить об этом с другими лидерами Группы семи", - рассказал Джастин Трюдо.

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"Лидеры подчеркнули решимость продолжить привлечение РФ к ответственности за её варварские действия в Украине и обсудили продолжающиеся усилия по помощи Украине и экономической и гуманитарной помощи миллионам украинцев, которые пострадали от боевых действий", - отмечает прессслужба Белого дома.

Говорили также о двусторонних вопросах, в том числе "Саммите Америк".

Напомним, 8 мая состоится видеоконференция лидеров G7, к ней по видеосвязи также присоединится президент Украины Владимир Зеленский. В Белом доме отметили, что дату встречи намеренно назначили перед символическим для России 9 мая.

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Также пресс-секретарь Белого дома сообщила, что Байден планирует подписать закон о ленд-лизе для Украины 9 мая.