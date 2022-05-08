"Азов" заявил об уничтожении с начала войны 2,5 тысячи окупантов и 60 их танков

По данным командования полка "Азов", участвующего в обороне завода "Азовсталь" в Мариуполе, украинские защитники в Мариуполе уничтожили 2,5 тысяч российских военных и 60 танков.

Источник: офицер управления разведки Илья Самойленко в ходе пресс-конференции защитников Мариуполя с территории завода "Азовсталь"

Прямая речь Самойленко: "По моим собственным подсчетам и подсчетам подразделений здесь, по состоянию на 1 мая (прессслужба "Азова" исправила, что по состоянию с 24 февраля по 15 апреля – УП), мы уничтожили почти 2,5 тысячи личного состава врага, ранили более 5 тысяч. Это 15% от общих потерь врага в Украине.

Мы также уничтожили до 60 танков и повредили около 30. Это больше, чем 10% от общих потерь танков Россией. Практически такая же ситуация с БМП, артиллерийскими установками – там больше 10%.

И эти потери врагу нанесло только одно подразделение – здесь в Мариуполе. И еще отмечу, что больше половины всех авиационных ударов и вылетов вражеской авиации (от общих по Украине – ред.) пришлось именно на Мариуполь. Где-то до 150 вылетов.

И мы получили ноль поддержки – никакой поддержки авиацией, никакой поддержки артиллерией или сухопутными войсками. Мы, по сути, остались один на один".

Детали: Офицер добавил, что он сам не ожидал, что они смогут так долго продержаться. 8 мая продолжаются 73-е сутки войны и оборонной операции в Мариуполе.

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Самойленко сказал, что тренировка военнослужащих проходила с 2014 года по лучшему мировому опыту. Командование искало образцы от лучших теоретиков военного дела.

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