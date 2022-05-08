Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Азов" заявил об уничтожении с начала войны 2,5 тысячи окупантов и 60 их танков

Денис КарловскийВоскресенье, 8 мая 2022, 15:26
Азов заявил об уничтожении с начала войны 2,5 тысячи окупантов и 60 их танков
уничтоженный российский танк на улицах Мариуполя 7 мая. фото: getty images

По данным командования полка "Азов", участвующего в обороне завода "Азовсталь" в Мариуполе, украинские защитники в Мариуполе уничтожили 2,5 тысяч российских военных и 60 танков.

Источник: офицер управления разведки Илья Самойленко в ходе пресс-конференции защитников Мариуполя с территории завода "Азовсталь"

Прямая речь Самойленко: "По моим собственным подсчетам и подсчетам подразделений здесь, по состоянию на 1 мая (прессслужба "Азова" исправила, что по состоянию с 24 февраля по 15 апреля – УП), мы уничтожили почти 2,5 тысячи личного состава врага, ранили более 5 тысяч. Это 15% от общих потерь врага в Украине.

Реклама:

Мы также уничтожили до 60 танков и повредили около 30. Это больше, чем 10% от общих потерь танков Россией. Практически такая же ситуация с БМП, артиллерийскими установками – там больше 10%.

И эти потери врагу нанесло только одно подразделение – здесь в Мариуполе. И еще отмечу, что больше половины всех авиационных ударов и вылетов вражеской авиации (от общих по Украине – ред.) пришлось именно на Мариуполь. Где-то до 150 вылетов.

И мы получили ноль поддержки – никакой поддержки авиацией, никакой поддержки артиллерией или сухопутными войсками. Мы, по сути, остались один на один".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Офицер добавил, что он сам не ожидал, что они смогут так долго продержаться. 8 мая продолжаются 73-е сутки войны и оборонной операции в Мариуполе.

Самойленко сказал, что тренировка военнослужащих проходила с 2014 года по лучшему мировому опыту. Командование искало образцы от лучших теоретиков военного дела.

Читайте также: Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис): Мы сделали все возможное и невозможное, чтобы оттянуть на себя превосходящие силы противника

Нам не нужны слова, а нужны действия. Что говорят матери и жены защитников с "Азовстали"

Вадим Бойченко: Что может быть хуже ада? А оно есть, и эта крепость называется "Азовсталь"

Предыстория:

  • Защитники Мариуполя рассказали, что в начале широкомасштабной войны командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Владимир Баранюк попытался прорваться с частью военной техники, но попал в плен. Руководство украинских сил отмечает, что прорваться из окружения невозможно без внешней военной поддержки или дипломатического соглашения по безопасному выходу. Российские пропагандисты показали видео с пленным Баранюком.
  • Украинские защитники обвинили политиков в цинизме по поводу пиара на тему эвакуации из Мариуполя и призвали немедленно начать эвакуацию военных.
  • В вечернем обращении 7 мая президент Владимир Зеленский заявил, что украинские власти совместно с международными организациями планируют эвакуацию раненых военных и медиков с территории "Азовстали" в Мариуполе.
  • Вице-премьер-министр Ирина Верещук отчиталась вечером 7 мая, что всех гражданских лиц, которые оставались в подземных бомбоубежищах "Азовстали", безопасно эвакуировали.
  • Президент Зеленский предупредил, что убийство россиянами тех людей, которые прячутся на "Азовстали", включая украинские военные, станет основанием для разрыва переговоров.

Темы: АзовМариупольвойнабоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
У защитников Мариуполя есть четыре варианта действий, но плен будет означать смерть - "Азов"
Защитники Мариуполя рассказали, как командир морпехов бежал из города
"Азов" обвинил политиков в цинизме и призвал к "резким действиям" для эвакуации раненых
Ракетный обстрел Одессы: разрушены зоны отдыха
Последние новости
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
Все новости...
Реклама: