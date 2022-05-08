Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне проводят "перепись" бытовой техники в оккупированном селе

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 мая 2022, 17:05
Россияне проводят перепись бытовой техники в оккупированном селе

В селе Борова на Харьковщине оккупанты проводят "перепись" бытовой техники в отдельных помещениях, сообщил поселковый совет.

Источник: Боровская поселковая рада

Детали: Отмечается, что захватчики проверяют жилье местных жителей, хозяйственные здания, чердаки и подвалы, заселяются в пустые дома и заведения социальной инфраструктуры.

Реклама:

Особое внимание уделяют охотникам, ищут и уносят охотничье оружие.

Зафиксированы случаи, когда оккупанты проводили "перепись" бытовой техники в отдельных помещениях: записывали, сколько в домах находится холодильников, телевизоров, стиральных машин, микроволновок и т.д.

Зачем – неизвестно.

ВИДЕО ДНЯ

Сельсовет рассказал, что, несмотря на отсутствие боевых действий, оккупанты несут потери тяжелой техники. Так, в селе Богуславка россияне решили проверить, смогут ли на танках пересечь обмелевший Оскол. В результате не смогли доехать даже до русла – два вражеских танка так погрязли в муле, что их не смогли вытащить.

Вражескими войсками заняты практически все населенные пункты. Какие-то части врага проходят через общину транзитом, другие окапываются и строят укрепления.

Темы: Харьковская областьоккупациявойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Харьковская область
Руководитель фонда с Харьковщины попался на двух схемах выезда мужчин за границу
Оккупанты обстреляли Славянск и Боровую на Харьковщине, есть погибший и раненый
"Киць, пожалуйста, поехали, пока есть возможность". Как гражданские решаются во второй раз выезжать из-под Купянска
Последние новости
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
Все новости...
Реклама: