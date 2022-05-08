Россияне проводят "перепись" бытовой техники в оккупированном селе

В селе Борова на Харьковщине оккупанты проводят "перепись" бытовой техники в отдельных помещениях, сообщил поселковый совет.

Источник: Боровская поселковая рада

Детали: Отмечается, что захватчики проверяют жилье местных жителей, хозяйственные здания, чердаки и подвалы, заселяются в пустые дома и заведения социальной инфраструктуры.

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Особое внимание уделяют охотникам, ищут и уносят охотничье оружие.

Зафиксированы случаи, когда оккупанты проводили "перепись" бытовой техники в отдельных помещениях: записывали, сколько в домах находится холодильников, телевизоров, стиральных машин, микроволновок и т.д.

Зачем – неизвестно.

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Сельсовет рассказал, что, несмотря на отсутствие боевых действий, оккупанты несут потери тяжелой техники. Так, в селе Богуславка россияне решили проверить, смогут ли на танках пересечь обмелевший Оскол. В результате не смогли доехать даже до русла – два вражеских танка так погрязли в муле, что их не смогли вытащить.

Вражескими войсками заняты практически все населенные пункты. Какие-то части врага проходят через общину транзитом, другие окапываются и строят укрепления.