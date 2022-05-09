Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Мелитополе военные РФ вскрывают гаражи и отбирают машины – СМИ

Елена РощинаПонедельник, 9 мая 2022, 08:40
В Мелитополе военные РФ вскрывают гаражи и отбирают машины – СМИ
Гаражи без замков, фото - "Родной Мелитополь."

В оккупированном Мелитополе российские военные в канун 9 Мая устроили "настоящий террор" жителям города, пишет местное издание.

Источник: РИА Мелитополь

Детали: Как сообщается, под видом поиска партизан и диверсантов российские военные взламывали квартиры, вскрывали гаражи и проводили "обыски".

Реклама:

Так, жители авиагородка сообщают о том, что военные с автоматами срезали замки на гаражах гражданских. Там, где срезать не получалось, цепляли двери тросом к машине и вырывали с петлями.

Местные жители допускают, что россияне выискивали служебные авто, чтобы "экспроприировать" их.

Горожане сообщают, что в частном секторе оккупанты также высматривают машины – и, если техпаспорт на авто находится в другом городе, транспортное средство изымают в пользу армии РФ.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: МелитопольЗапорожская областьоккупацияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Мелитополь
Возле Мелитополя второй день подряд раздаются взрывы - мэр
Оккупанты усиливают контроль на блокпостах в Мелитополе – мэр
WP: Разведка США считает, что ВСУ не достигнут ключевой цели наступления этим летом
Последние новости
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
Все новости...
Реклама: