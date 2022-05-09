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В Мелитополе военные РФ вскрывают гаражи и отбирают машины – СМИ

Елена РощинаПонедельник, 9 мая 2022, 08:40
Гаражи без замков, фото - "Родной Мелитополь."

В оккупированном Мелитополе российские военные в канун 9 Мая устроили "настоящий террор" жителям города, пишет местное издание.

Источник: РИА Мелитополь

Детали: Как сообщается, под видом поиска партизан и диверсантов российские военные взламывали квартиры, вскрывали гаражи и проводили "обыски".

Так, жители авиагородка сообщают о том, что военные с автоматами срезали замки на гаражах гражданских. Там, где срезать не получалось, цепляли двери тросом к машине и вырывали с петлями.

Местные жители допускают, что россияне выискивали служебные авто, чтобы "экспроприировать" их.

Горожане сообщают, что в частном секторе оккупанты также высматривают машины – и, если техпаспорт на авто находится в другом городе, транспортное средство изымают в пользу армии РФ.

Темы: МелитопольЗапорожская областьоккупацияРосcия
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